GAİN’e neden kayyum atandı? 7 şirkete kayyum kararı

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında dijital platform Gain Medya A.Ş. ve bağlı şirketlere operasyon gerçekleştirildi.

Şüpheliler jandarma ekiplerince yakalandı.

Öte yandan şirkete ait tüm kuruluşlara kayyum atandığı duyuruldu.

GAİN Medya 2025 yılında Anahat Holding A.Ş. Selahattin Aydın tarafından devralınmıştı.

GAİN’E NEDEN KAYYUM ATANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, GAİN Medya AŞ'ye yönelik soruşturma kapsamında 3 şüphelinin gözaltına alındığını ve 7 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak görevlendirildiğini bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma sürdürüldüğü belirtildi.