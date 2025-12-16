Menü Kapat
10°
Otomobil


 Ömer Faruk Dogan

Arabanızdaki yanık kokusunu hafife almayın! İhmalin bedeli ağır: Binlerce liralık masraftan kurtaracak ipucu

Araç ısıtıcılarından gelen yanık kokusu, basit toz birikiminden kaynaklanabileceği gibi motor sıvısı sızıntılarına veya elektriksel arızalara da işaret edebiliyor. İşte sizi tamir masraflarından kurtaracak ipuçları.

Soğuk havalarda sürücülerin en büyük yardımcısı olan araç ısıtıcılarından gelen yanık kokusu, bazen basit bir toz birikiminden kaynaklanabileceği gibi bazen de ciddi motor arızalarının habercisi olabiliyor.

Genellikle soğuk yerlerde yaşayan sürücüler, çalışan bir araç ısıtıcısının istek değil ihtiyaç olduğunu yaşayarak görüyor. Ayrıca camlardaki buğuyu ve donu çözerek görüş güvenliğini de doğrudan etkiliyor. Ancak her ne kadar zorlu koşullara dayanacak şekilde tasarlanmış olsalar da, araç ısıtıcıları zamanla yıpranabiliyor. Sürücüler bazen havalandırma deliklerinden gelen buz gibi hava veya geçmeyen bir yanık kokusuyla karşılaşabiliyor.

SlashGear sitesinin haberine göre uzmanlar, yanık kokusunun oda spreyleriyle bastırılmaması veya görmezden gelinmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Zira koku, çatlak bir ısı eşanjörü veya gaz sızıntısı gibi tehlikeli durumların işareti olabilir.

Arabanızdaki yanık kokusunu hafife almayın! İhmalin bedeli ağır: Binlerce liralık masraftan kurtaracak ipucu

TOZ BİRİKİMİ Mİ YOKSA SIVI SIZINTISI MI?

Kontağı ilk çevirdiğinizde burnunuza gelen koku genellikle zararsız toz birikintisinden kaynaklanıyor. Uzun süre çalıştırılmayan araçların ısıtıcılarında biriken toz ve kir tabakası, motor ısındığında yanarak hafif bir koku yayabiliyor. Endişe etmeye gerek yok. Bahsedilen koku genellikle birkaç dakika içinde kendiliğinden kayboluyor.

Ancak her koku masum değil. Yanık kokusuna şurup benzeri tatlı bir aroma ve motorun aşırı ısınması eşlik ediyorsa, durum ciddileşebilir. Motor soğutma sıvısının sıcak motor parçalarının veya kalorifer peteğinin üzerine sızıyor olma ihtimali yüksek.

Keskin ve dumanlı bir koku ise yağ sızıntısına işaret ediyor olabilir. Motor yağının egzoz manifoldu gibi sıcak yüzeylere damlaması, oldukça rahatsız edici bir kokuya neden oluyor.

Arabanızdaki yanık kokusunu hafife almayın! İhmalin bedeli ağır: Binlerce liralık masraftan kurtaracak ipucu

ELEKTRİKSEL SORUNLAR YANGIN RİSKİ TAŞIYOR

En kötü senaryoda ise belirgin bir yanık plastik kokusu, aşırı ısınan kablolar veya arızalı fan motoru direnci gibi elektriksel ya da mekanik sorunları işaret ediyor. Kısa devre ve yangın riski taşıyan söz konusu durumlarda son derece dikkatli olunmalı.

Sorunların önüne geçmek adına, aracın kış boyunca garajda bekletilmesi durumunda bile en az iki haftada bir çalıştırılması tavsiye ediliyor. Uzun süre hareketsiz kalan araçlarda motor ve lastiklerin yanı sıra ısıtıcı sistemleri de zarar görebiliyor.

ETİKETLER
#motor arızası
#Araç ısıtıcı
#Yanık Koku
#Motor Yağı
#Soğutma Sıvısı
#Otomobil
