TGRT Haber
Otomobil
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

BYD batarya garanti süresini belirli modelleri için uzattı

Çinli otomobil üreticisi BYD, Avrupa pazarındaki elektrikli araçları için batarya garantisini 8 yıl veya 250 bin kilometreye çıkardı. Peki diğer otomobil üreticileri kaç kilometre garanti sunuyor? İşte detaylar.

BYD batarya garanti süresini belirli modelleri için uzattı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
16.12.2025
13:58
|
GÜNCELLEME:
16.12.2025
13:58

Çinli otomotiv devi , Avrupa pazarındaki kullanıcılarının güvenini kazanmak ve rekabette öne geçmek adına son derece iddialı bir adım attı. Şirket, batarya garanti süresini uzattı.

BYD Avrupa'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruya göre, markanın "Yeni Enerji Araçları" (NEV) serisi için geçerli olacak garanti kapsamı, 8 yıl veya 250 bin kilometre olarak revize edildi.

BYD batarya garanti süresini belirli modelleri için uzattı

ENDÜSTRİ STANDARTLARININ ÇOK ÜZERİNDE

Daha önce sektör ortalamasına paralel olarak genellikle 8 yıl veya 160 bin kilometre seviyelerinde garanti sunan BYD, yeni kararıyla birlikte kapsama alanını devasa bir oranda genişletti. 250 bin kilometrelik sınır, özellikle taksi filoları, Uber sürücüleri ve aracıyla sık seyahat eden kullanıcılar için uzun vadeli batarya performansına dair endişeleri ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Sektördeki genel tabloya bakıldığında, Volkswagen ID serisi ile Hyundai ve Kia modellerinde standart garanti süresi 160 bin kilometrede kalıyor. Pazarın güçlü oyuncusu Tesla ise arkadan itişli Model 3 ve Y araçlarında 160 bin kilometre, Uzun Menzilli (Long Range) ve Performans modellerinde ise 192 bin kilometreye kadar güvence sunuyor.

BYD batarya garanti süresini belirli modelleri için uzattı

TESLA'YA 58 BİN KİLOMETRE FARK ATTI

Ortaya çıkan yeni tablo, BYD'nin Volkswagen ve giriş seviyesi Tesla modellerine kıyasla yüzde 60'a yakın daha fazla mesafe garantisi sunduğunu gösteriyor.

Hatta Çinli üretici, Tesla'nın en üst seviye batarya garantisinden bile yaklaşık 58 bin kilometre daha fazla koruma vadediyor. İddialı artışın arkasında ise markanın kendi geliştirdiği Blade Batarya teknolojisine duyduğu güven yatıyor.

