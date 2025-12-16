Güllü'nün ölümünde şok gelişme! Oğlu Tuğberk ifadeye çağırıldı

Yalova'daki evinin tersından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümünde şok bir gelişme yaşandı. Cinayet şüphelisi olarak tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in ardından eve gizlice giren oğlu Tuğberk Yağız Gülter de ifadeye çağırıldı.

SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Olayın cinayet olduğu şüphesi, TÜBİTAK'ın olay gününe ait ses kayıtlarında yapılan incelemeyle netleşirken, Tuğyan Ülkem Gülter'in Güllü'yü "Seni atacağım şimdi" diyerek aşağıya ittiği ve ardından "Hadi görüşürüz bay bay" dediği ortaya çıkmıştı.

NORMAL DÜŞME DEĞİL, İTME

Ankara'dan gelen fizik mühendisleri, kriminal uzmanlar ve 3 boyutlu modelleme ekiplerinden oluşan bilirkişi heyetinin raporunda, Güllü'nün ölümünün "normal bir düşme" ile açıklanamayacağı, "itme veya fiziksel baskı ile düşürülme" ihtimalinin kuvvetli olduğu vurgulandı.

Raporda, Güllü'nün düştüğü yön, beden açısı, ivme, temas noktaları ve darbe şiddetinin sıradan bir kayma ya da tökezlemeyle uyuşmadığı, fiziksel parametrelerin dışarıdan uygulanan bir güçle daha uyumlu olduğu kaydedildi.

3D modelleme ve çoklu simülasyon teknikleriyle yapılan incelemelerde harici müdahale izi bilimsel olarak desteklendi.