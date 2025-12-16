Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Türkiye'de Güllü'nün kızı Tuğyan, ABD'de Rob Reiner'ın oğlu Nick! Cinayetin detayları ortaya çıktı

ABD'de evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulunan yönetmen Bob Reiner ve eşi Michele Reiner'ın katil zanlısının oğulları olduğu ortaya çıktı. Türkiye'nin gündemine oturan Güllü'nün kızı Tuğyan'ın annesini öldürmesinin ortaya çıkmasının ardından ABD'de de ünlü çiftin oğulları tarafından katledilmeleri çokça konuşuldu. Rob Reiner’ın oğlu Nick Reiner, bir metroda gözaltına alınarak tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye'de Güllü'nün kızı Tuğyan, ABD'de Rob Reiner'ın oğlu Nick! Cinayetin detayları ortaya çıktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.12.2025
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
16.12.2025
saat ikonu 10:03

ABD'de Los Angeles şehrinde ihbar üzerine ünlü yönetmen Rob Reiner ve Michele Reiner çiftinin evine gelen polisler, ikiliyi bıçaklanmış halde ölü olarak buldu. Yetkililer, olayı kapsamında değerlendirdi ve çiftin oğulları Nick Reiner gözaltına alındı. Polis, Nick Reiner için 4 milyon dolarlık kefalet bedeli belirlendiğini açıkladı.

Türkiye'de Güllü'nün kızı Tuğyan, ABD'de Rob Reiner'ın oğlu Nick! Cinayetin detayları ortaya çıktı

ÇİFTİN KIZI ACI MANZARAYLA KARŞILAŞTI

TMZ'nin haberine göre, çiftin kızı Romy, pazar günü saat 15:30 civarında 78 yaşındaki Rob Reiner ve 68 yaşındaki Michele Reiner'ı boğazları kesilmiş halde buldu. Romy, polise bir aile üyesinin "şüpheli olması gerektiğine" inandığını söyledi.

Türkiye'de Güllü'nün kızı Tuğyan, ABD'de Rob Reiner'ın oğlu Nick! Cinayetin detayları ortaya çıktı

OĞULLARI 17 KEZ TEDAVİ GÖRDÜ

New York Post'un haberine göre, katil zanlısı Nick Reiner daha önce bağımlılıkla mücadelesini ve evsiz kaldığı dönemleri açıkça anlatmıştı. People dergisine röportaj veren Nick, ilk kez 15 yaşında rehabilitasyona gittiğini ve 17 kez tedavi gördüğünü açıklamıştı. "Gecelerimi sokakta geçirdim. Haftalarımı sokakta geçirdim. Hiç de eğlenceli değildi." diyerek o zamanlardan bahseden Nick, ölme tehlikesi atlattığını da söylemişti.

Türkiye'de Güllü'nün kızı Tuğyan, ABD'de Rob Reiner'ın oğlu Nick! Cinayetin detayları ortaya çıktı

Rob Reiner, 2016'da LA Times'a oğlunun bağımlılıkla mücadelesi hakkında şunları söylemişti: "İlk seferinde bu acı verici ve zorlu iniş çıkışları yaşamak çok, çok zordu."

Ancak Nick Reiner, People dergisine verdiği röportajda bağımlılığının onu şimdiki haline getirdiğini söylemiş, "Orada inanılmaz derecede harika insanlarla tanıştım, hiç alışık olmadığım bir ortamdı. Şimdi uzun zamandır evdeyim ve Los Angeles'ta olmaya ve ailemin yanında bulunmaya yeniden alıştım." demişti.

Türkiye'de Güllü'nün kızı Tuğyan, ABD'de Rob Reiner'ın oğlu Nick! Cinayetin detayları ortaya çıktı

TRUMP'TAN 'SENDROM VE TAKINTI' İDDİASI

ABD Başkanı , Reiner çiftinin ölü bulunmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Reiner'i "acı dolu ve zorluklarla boğuşan ancak bir zamanlar çok yetenekli bir film yönetmeni ve komedi yıldızı" şeklinde niteleyen Trump, ABD'li yönetmenin ölümünden "(Reiner'ın) Başkan'a karşı açık sözlü muhalefetinin sorumlu olduğunu" savunmuştu.

Trump, Reiner ve eşinin "rapor edildiğine göre 'Trump Delilik Sendromu' olarak bilinen, zihni felç eden, inatçı ve tedavi edilemez bir hastalık kaynaklı başkalarına verdiği öfke yüzünden" öldürüldüğünü ileri sürmüştü.

Türkiye'de Güllü'nün kızı Tuğyan, ABD'de Rob Reiner'ın oğlu Nick! Cinayetin detayları ortaya çıktı

Paylaşımında, Reiner'ın, "Başkan Trump'a olan aşırı takıntısıyla insanları çıldırttığı ve Trump yönetimi tüm hedefleri ve beklentileri aşarken, (bu) paranoyasının yeni boyutlara ulaştığını" iddia eden Trump, durumu "bariz paranoya" şeklinde nitelemişti.

Trump, "Rob ve Michele huzur içinde yatsınlar." ifadesini kullanmıştı.

Türkiye'de Güllü'nün kızı Tuğyan, ABD'de Rob Reiner'ın oğlu Nick! Cinayetin detayları ortaya çıktı

ABD başkanlarının genellikle bir kamu figürünün ölümü sonrası "teselli ya da saygı" yayımlaması yaygın olarak biliniyor. Trump'ın mesajı, sosyal medyada destekçileri de dahil birçok kesimden eleştiri aldı.

Öte yandan ünlü yönetmen Reiner, "Harry Sally ile Tanışınca", "Birkaç İyi Adam" ve "Prenses Gelin" gibi filmleriyle tanınıyordu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter'e attığı ses kayıtları ortaya çıktı: 'Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın!'
Hollywood'da skandal ölüm! Ünlü yönetmen Reiner ve eşini katleden kişi oğulları çıktı
ETİKETLER
#donald trump
#cinayet
#Bağımlılık
#hollywood
#Rob Reiner
#Michele Reiner
#Aile Draması
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.