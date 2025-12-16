Türkiye'de Güllü'nün kızı Tuğyan, ABD'de Rob Reiner'ın oğlu Nick! Cinayetin detayları ortaya çıktı

ABD'de Los Angeles şehrinde ihbar üzerine ünlü yönetmen Rob Reiner ve Michele Reiner çiftinin evine gelen polisler, ikiliyi bıçaklanmış halde ölü olarak buldu. Yetkililer, olayı cinayet kapsamında değerlendirdi ve çiftin oğulları Nick Reiner gözaltına alındı. Polis, Nick Reiner için 4 milyon dolarlık kefalet bedeli belirlendiğini açıkladı.

ÇİFTİN KIZI ACI MANZARAYLA KARŞILAŞTI

TMZ'nin haberine göre, çiftin kızı Romy, pazar günü saat 15:30 civarında 78 yaşındaki Rob Reiner ve 68 yaşındaki Michele Reiner'ı boğazları kesilmiş halde buldu. Romy, polise bir aile üyesinin "şüpheli olması gerektiğine" inandığını söyledi.

OĞULLARI 17 KEZ TEDAVİ GÖRDÜ

New York Post'un haberine göre, katil zanlısı Nick Reiner daha önce bağımlılıkla mücadelesini ve evsiz kaldığı dönemleri açıkça anlatmıştı. People dergisine röportaj veren Nick, ilk kez 15 yaşında rehabilitasyona gittiğini ve 17 kez tedavi gördüğünü açıklamıştı. "Gecelerimi sokakta geçirdim. Haftalarımı sokakta geçirdim. Hiç de eğlenceli değildi." diyerek o zamanlardan bahseden Nick, ölme tehlikesi atlattığını da söylemişti.

Rob Reiner, 2016'da LA Times'a oğlunun bağımlılıkla mücadelesi hakkında şunları söylemişti: "İlk seferinde bu acı verici ve zorlu iniş çıkışları yaşamak çok, çok zordu."

Ancak Nick Reiner, People dergisine verdiği röportajda bağımlılığının onu şimdiki haline getirdiğini söylemiş, "Orada inanılmaz derecede harika insanlarla tanıştım, hiç alışık olmadığım bir ortamdı. Şimdi uzun zamandır evdeyim ve Los Angeles'ta olmaya ve ailemin yanında bulunmaya yeniden alıştım." demişti.

TRUMP'TAN 'SENDROM VE TAKINTI' İDDİASI

ABD Başkanı Donald Trump, Reiner çiftinin ölü bulunmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Reiner'i "acı dolu ve zorluklarla boğuşan ancak bir zamanlar çok yetenekli bir film yönetmeni ve komedi yıldızı" şeklinde niteleyen Trump, ABD'li yönetmenin ölümünden "(Reiner'ın) Başkan'a karşı açık sözlü muhalefetinin sorumlu olduğunu" savunmuştu.

Trump, Reiner ve eşinin "rapor edildiğine göre 'Trump Delilik Sendromu' olarak bilinen, zihni felç eden, inatçı ve tedavi edilemez bir hastalık kaynaklı başkalarına verdiği öfke yüzünden" öldürüldüğünü ileri sürmüştü.

Paylaşımında, Reiner'ın, "Başkan Trump'a olan aşırı takıntısıyla insanları çıldırttığı ve Trump yönetimi tüm hedefleri ve beklentileri aşarken, (bu) paranoyasının yeni boyutlara ulaştığını" iddia eden Trump, durumu "bariz paranoya" şeklinde nitelemişti.

Trump, "Rob ve Michele huzur içinde yatsınlar." ifadesini kullanmıştı.

ABD başkanlarının genellikle bir kamu figürünün ölümü sonrası "teselli ya da saygı" yayımlaması yaygın olarak biliniyor. Trump'ın mesajı, sosyal medyada destekçileri de dahil birçok kesimden eleştiri aldı.

Öte yandan ünlü yönetmen Reiner, "Harry Sally ile Tanışınca", "Birkaç İyi Adam" ve "Prenses Gelin" gibi filmleriyle tanınıyordu.