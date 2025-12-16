Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Yeni Toyota Corolla ortaya çıktı

Aralık 16, 2025 10:28
1
Yeni Toyota Corolla

Toyota Corolla, Çin pazarında kapsamlı bir makyajdan geçiyor. Camry’den izler taşıyan yeni tasarım, büyüyen gövde ölçüleri ve teknolojik iç mekânıyla 21 Aralık’taki lansman öncesi dikkatleri üzerine çekti.

Toyota’nın efsaneleşmiş modeli Corolla, Çin’de ciddi bir yenilenme sürecine girdi. Yenilenen versiyona ait ilk fotoğraflar ortaya çıkarken, modelin tasarım dili açıkçası eski Corolla’lardan oldukça farklı. Daha keskin hatlar, daha iddialı bir duruş… Kısacası Toyota, bu kez çıtayı yukarı taşımış gibi görünüyor.

2
Yeni Toyota Corolla ortaya çıktı

Modelin resmi lansmanı için geri sayım başlamış durumda. Toyota’nın Çin’deki ortağı FAW Toyota, 21 Aralık’ta “Corolla Günü” adıyla özel bir etkinlik düzenleyecek. Bu etkinlikle birlikte makyajlanan Corolla’nın satışları da resmen başlayacak.

3
Yeni Toyota Corolla ortaya çıktı

CAMRY ESİNTİLİ DIŞ TASARIM

Yeni Corolla’da ilk bakışta göze çarpan detay, tamamen yenilenen ön yüz. C şeklindeki far tasarımı ve genel hatlar, Camry XV80 ve Prius XW60 modellerini hatırlatıyor. Daha agresif ve modern bir görünüm hedeflenmiş, bu da otomobile olduğundan daha büyük bir hava katıyor.

4
Yeni Toyota Corolla ortaya çıktı

Boyutlar da bu değişimi destekler nitelikte. Yeni Corolla; 4.710 mm uzunluğa, 1.780 mm genişliğe ve 1.435 mm yüksekliğe ulaştı. Aks mesafesinin 2.750 mm’ye çıkarılması özellikle arka koltuk yolcuları için daha ferah bir yaşam alanı anlamına geliyor. Önceki nesle göre uzunluk 35 mm, aks mesafesi ise 50 mm artmış durumda. Arka kapıların büyütülmesiyle iniş-biniş de daha rahat hale getirilmiş.

5
Yeni Toyota Corolla ortaya çıktı

İÇ MEKÂNDA TEKNOLOJİ VURGUSU

Asıl büyük değişim ise iç mekânda hissediliyor. Baştan sona yenilenen orta konsol, ambiyans aydınlatması ve modern havalandırma menfezleriyle daha çağdaş bir atmosfer sunuyor. Orta bölümde yer alan 12,9 inçlik multimedya ekranı, kabinin odak noktası konumunda.

6
Yeni Toyota Corolla ortaya çıktı

Bu büyük ekran; Huawei HiCar, Apple CarPlay ve CarLink gibi bağlantı sistemlerini destekliyor. Yani bağlantı tarafında kullanıcıyı yoran bir eksik bırakılmamış gibi.

7
Yeni Toyota Corolla ortaya çıktı

GÜVENLİK VE MOTOR SEÇENEKLERİ

Güvenlik tarafında Toyota Pilot sürüş destek paketi tüm versiyonlarda standart olarak sunuluyor. Paket kapsamında Şerit Takip Asistanı (LDA), Proaktif Sürüş Desteği (PDA) ve acil durumlarda aracı güvenli şekilde durdurabilen EDSS gibi sistemler yer alıyor.

8
Yeni Toyota Corolla ortaya çıktı

Motor seçenekleri ise iki ana başlıkta toplanıyor. Bir yanda 1.8 litrelik atmosferik motoru temel alan hibrit sistem bulunuyor. Diğer yanda ise 171 beygir güç üreten 2.0 litrelik atmosferik benzinli motor seçeneği sunuluyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.