Yeni Toyota Corolla ortaya çıktı

Toyota Corolla, Çin pazarında kapsamlı bir makyajdan geçiyor. Camry’den izler taşıyan yeni tasarım, büyüyen gövde ölçüleri ve teknolojik iç mekânıyla 21 Aralık’taki lansman öncesi dikkatleri üzerine çekti.
Toyota’nın efsaneleşmiş modeli Corolla, Çin’de ciddi bir yenilenme sürecine girdi. Yenilenen versiyona ait ilk fotoğraflar ortaya çıkarken, modelin tasarım dili açıkçası eski Corolla’lardan oldukça farklı. Daha keskin hatlar, daha iddialı bir duruş… Kısacası Toyota, bu kez çıtayı yukarı taşımış gibi görünüyor.
Modelin resmi lansmanı için geri sayım başlamış durumda. Toyota’nın Çin’deki ortağı FAW Toyota, 21 Aralık’ta “Corolla Günü” adıyla özel bir etkinlik düzenleyecek. Bu etkinlikle birlikte makyajlanan Corolla’nın satışları da resmen başlayacak.
Yeni Corolla’da ilk bakışta göze çarpan detay, tamamen yenilenen ön yüz. C şeklindeki far tasarımı ve genel hatlar, Camry XV80 ve Prius XW60 modellerini hatırlatıyor. Daha agresif ve modern bir görünüm hedeflenmiş, bu da otomobile olduğundan daha büyük bir hava katıyor.
Boyutlar da bu değişimi destekler nitelikte. Yeni Corolla; 4.710 mm uzunluğa, 1.780 mm genişliğe ve 1.435 mm yüksekliğe ulaştı. Aks mesafesinin 2.750 mm’ye çıkarılması özellikle arka koltuk yolcuları için daha ferah bir yaşam alanı anlamına geliyor. Önceki nesle göre uzunluk 35 mm, aks mesafesi ise 50 mm artmış durumda. Arka kapıların büyütülmesiyle iniş-biniş de daha rahat hale getirilmiş.
Asıl büyük değişim ise iç mekânda hissediliyor. Baştan sona yenilenen orta konsol, ambiyans aydınlatması ve modern havalandırma menfezleriyle daha çağdaş bir atmosfer sunuyor. Orta bölümde yer alan 12,9 inçlik multimedya ekranı, kabinin odak noktası konumunda.
Bu büyük ekran; Huawei HiCar, Apple CarPlay ve CarLink gibi bağlantı sistemlerini destekliyor. Yani bağlantı tarafında kullanıcıyı yoran bir eksik bırakılmamış gibi.
Güvenlik tarafında Toyota Pilot sürüş destek paketi tüm versiyonlarda standart olarak sunuluyor. Paket kapsamında Şerit Takip Asistanı (LDA), Proaktif Sürüş Desteği (PDA) ve acil durumlarda aracı güvenli şekilde durdurabilen EDSS gibi sistemler yer alıyor.
Motor seçenekleri ise iki ana başlıkta toplanıyor. Bir yanda 1.8 litrelik atmosferik motoru temel alan hibrit sistem bulunuyor. Diğer yanda ise 171 beygir güç üreten 2.0 litrelik atmosferik benzinli motor seçeneği sunuluyor.