10°
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Göbeklitepe ve Magna Mater’in ardından bu kez Troya anlatısı Roma'ya taşınıyor!

Türkiye, kültürel mirasını uluslararası alanda görünür kılan sergi projelerine bir yenisini daha ekliyor. Daha önce Kolezyum’da gerçekleştirilen Göbeklitepe ve Magna Mater sergileriyle büyük ilgi gören Türkiye, bu kez Troya temalı kapsamlı bir sergiyi Roma’ya taşımaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

16.12.2025
16.12.2025
saat ikonu 10:31

’daki Kolezyum Arkeopark Alanı’nda 2026 yılında düzenlenmesi planlanan , ile arasında yürütülen kültürel iş birliğinin yeni ve güçlü bir adımı olarak değerlendiriliyor.

Göbeklitepe ve Magna Mater’in ardından bu kez Troya anlatısı Roma'ya taşınıyor!

Troya Sergisi’ne ilişkin karar, Eylül ayında Roma’da, Aralık ayında ise Ankara’da gerçekleştirilen ikili görüşmeler sonucunda netleşti. Sürecin somut adımı olarak 11 Aralık’ta karşılıklı niyet beyanı imzalandı. Sergi, başta Troya Müzesi olmak üzere Türkiye ve İtalya’daki müzelerin koleksiyonlarından seçilecek eserlerle hazırlanacak ve Troya’nın çok katmanlı tarihsel anlatısını uluslararası izleyiciyle buluşturacak.

Göbeklitepe ve Magna Mater’in ardından bu kez Troya anlatısı Roma'ya taşınıyor!

TROYA OPERASI SERGİYE EŞLİK EDECEK

Sergi programı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Troya Operası ile tamamlanacak. Opera, Troya anlatısını bu kez sahne sanatları aracılığıyla Roma’da uluslararası izleyiciye taşıyacak.

Göbeklitepe ve Magna Mater’in ardından bu kez Troya anlatısı Roma'ya taşınıyor!

BAKAN ERSOY: “ŞİMDİ SIRA TROYA’DA!”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Troya Sergisi’ne ilişkin gelişmeyi sosyal medya hesaplarından şu ifadelerle paylaştı: "Türkiye'nin eşsiz kültürel mirasını bir kez daha Antik Roma'nın kalbi Kolezyum'a taşıyoruz...

Göbeklitepe ve Magna Mater’in ardından bu kez Troya anlatısı Roma'ya taşınıyor!

ŞİMDİ SIRA TROYA'DA!

Dünya Mirası Troya, 2026 yılında Roma’daki Kolezyum Arkeopark Alanı'nda sanatseverlerle buluşacak. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz “Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi” ve bu yılki “Magna Mater” sergilerinin ardından Kolezyum’da şimdi de “Troya” temalı bir serginin düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Göbeklitepe ve Magna Mater’in ardından bu kez Troya anlatısı Roma'ya taşınıyor!

Eylül ayında Roma’da, bu ay ise Ankara’da yürüttüğümüz ikili görüşmelerin somut sonucu olarak 11 Aralık'ta karşılıklı niyet beyanına imza attık. Başta Troya Müzesi olmak üzere Türkiye ve İtalya müzelerinin koleksiyonlarından seçilecek eserlerle hazırlanacak bu sergiyi Bakanlığımız Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün hazırladığı Troya Operası ile de taçlandırılacağız. Troya anlatısı, bu kez sahne sanatları aracılığıyla Roma'da uluslararası izleyiciyle buluşacak."

Göbeklitepe ve Magna Mater’in ardından bu kez Troya anlatısı Roma'ya taşınıyor!
#Türkiye
#Roma
#İtalya
#kültür ve turizm bakanlığı
#sergi
#Troya
#Kolezyum
#Kültür - Sanat
