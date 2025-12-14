BİM 16-19 Aralık Aktüel Ürünler Kataloğu 2025: Elektronik ev ürünleri, dekorasyon ürünleri ve tencere seti geliyor

BİM 16-19 Aralık aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi yayımlandı. BİM’de bu hafta çok amaçlı dolaptan, mutfak masasına, ayakkabılıktan, çalışma masasına onlarca farklı ürün satışa sunulacak. BİM’de indirimli ürünler Salı günü raflarda yerini alırken aktüel indirimler, cuma gününe kadar devam edecek. Çantalı bıçak seti 1.990 TL, İki katlı şampuanlık 579 TL, 4 kapaklı bölmeli çok amaçlı dolap 2.250 TL, raflı mutfak masası ise 2.050 TL’den satışa sunulacak. Cuma günü ise tencere çeşitleri, televizyon, ve ısıtıcı ürünleri dikkat çekti. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 16-19 Aralık aktüel ürünler kataloğu…



