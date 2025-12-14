BİM 16-19 Aralık Aktüel Ürünler Kataloğu 2025: Elektronik ev ürünleri, dekorasyon ürünleri ve tencere seti geliyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
BİM 16-19 Aralık aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi yayımlandı. BİM’de bu hafta çok amaçlı dolaptan, mutfak masasına, ayakkabılıktan, çalışma masasına onlarca farklı ürün satışa sunulacak. BİM’de indirimli ürünler Salı günü raflarda yerini alırken aktüel indirimler, cuma gününe kadar devam edecek. Çantalı bıçak seti 1.990 TL, İki katlı şampuanlık 579 TL, 4 kapaklı bölmeli çok amaçlı dolap 2.250 TL, raflı mutfak masası ise 2.050 TL’den satışa sunulacak. Cuma günü ise tencere çeşitleri, televizyon, ve ısıtıcı ürünleri dikkat çekti. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 16-19 Aralık aktüel ürünler kataloğu…
BİM’de bu hafta satışa sunulacak aktüel indirimler yoğun ilgi görüyor. Özellikle kampanyalı fiyatlar arasında cuma günü Ultra HD Qled Televizyon 23.990 TL’den satışa sunulurken Beyaz Cam Ankastre set ise 4.490 TL’den raflarda yerini alacak.
Tost Makinesi 1.990 TL, Saç Şekillendirme ve Kurutma Seti 3.750 TL, Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.990 TL, Çay Makinesi 1.750 TL ve Toz Torbasız Süpürge 4.990 TL olacak. Valiz çeşitleri ise 575 TL ve 765 TL arasında değişecek. Alternatif olarak BİM müşterilerini tencere çeşitleri, perde, elektrikli ısıtıcı, ışıklı speaker, abajur gibi ürünler bekleyecek. İşte, BİM 16-19 Aralık aktüel ürünler kataloğu…
Masaj Koltuğu 45.000 TL
Masa Blender 3.500 TL
Işıklı Kuru Akıllı Şarjlı Yüzey Temizleyici 8.500 TL
Çantalı Bıçak Seti 1.990 TL
Şef Bıçak Seti 799 TL
Bej Banyo Seti 599 TL
4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 2.250 TL
Raflı Mutfak Masası 2.050 TL
Aynalı Makyaj Masası 2.050 TL
Çalışma Masası 2.050 TL
4 Kapaklı Ayakkabılık 2.250 TL
Titanyum Tencere Seti 2.750 TL
İki Katlı Dikdörtgen Şampuanlık 579 TL
Karnıyarık Tencere 1.490 TL
Sahan 829 TL
Hasır Sepet 299 TL
Cam Vazo Seti 249 TL
Baharatlık Seti 399 TL
65 İnç Framaless Ultra HD Qled Google Televizyon 23.990 TL
43 İnç Frameless Ful HD Qled Televizyon 9.990 TL
Şömine Görünümlü Elektrikli Isıtıcı 3.990 TL
Soundbar 699 TL
Işıklı Speaker 1.290 TL
Mantar Masa Lambası 349 TL
Dekoratif Gaz Lambası 499 TL
Led Işıklı Perde 399 TL
Led Şerit 175 TL
Cam Dekor Aydınlatma 399 TL
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.750 TL
Siyah Turbo Cam Ankastre Set 9.500 TL
Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.990 TL
Saç Şekillendirme ve Kurutma Seti 3.750 TL
Mini Fırın 1.990 TL
Tüy Toplama Cihazı 350 TL
Çok Amaçlı Halı Yıkama Makinesi 7.999 TL
Toz Torbasız Süpürge 4.990 TL
Çay Makinesi 1.750 TL
Dik Durabilen Süpürge 2.190 TL
Büyük Boy Valiz 765 TL
Orta Boy Valiz 675 TL
Küçük Boy Valiz 575 TL
Combat İkili Set 1.750 TL