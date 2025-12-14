Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

BİM 16-19 Aralık Aktüel Ürünler Kataloğu 2025: Elektronik ev ürünleri, dekorasyon ürünleri ve tencere seti geliyor

Aralık 14, 2025 09:36
1
BİM 16-19 Aralık aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi yayımlandı. BİM’de bu hafta çok amaçlı dolaptan, mutfak masasına, ayakkabılıktan, çalışma masasına onlarca farklı ürün satışa sunulacak. BİM’de indirimli ürünler Salı günü raflarda yerini alırken aktüel indirimler, cuma gününe kadar devam edecek. Çantalı bıçak seti 1.990 TL, İki katlı şampuanlık 579 TL, 4 kapaklı bölmeli çok amaçlı dolap 2.250 TL, raflı mutfak masası ise 2.050 TL’den satışa sunulacak.  Cuma günü ise tencere çeşitleri, televizyon, ve ısıtıcı ürünleri dikkat çekti. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 16-19 Aralık aktüel ürünler kataloğu…


 

2
BİM’de bu hafta satışa sunulacak aktüel indirimler yoğun ilgi görüyor. Özellikle kampanyalı fiyatlar arasında cuma günü Ultra HD Qled Televizyon 23.990 TL’den satışa sunulurken Beyaz Cam Ankastre set ise 4.490 TL’den raflarda yerini alacak. 

Tost Makinesi 1.990 TL, Saç Şekillendirme ve Kurutma Seti 3.750 TL, Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.990 TL, Çay Makinesi 1.750 TL ve Toz Torbasız Süpürge 4.990 TL olacak. Valiz çeşitleri ise 575 TL ve 765 TL arasında değişecek.  Alternatif olarak BİM müşterilerini tencere çeşitleri, perde, elektrikli ısıtıcı, ışıklı speaker, abajur gibi ürünler bekleyecek. İşte, BİM 16-19 Aralık aktüel ürünler kataloğu…
 

3
BİM 16 ARALIK SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2025

Masaj Koltuğu 45.000 TL

Masa Blender 3.500 TL

Işıklı Kuru Akıllı Şarjlı Yüzey Temizleyici 8.500 TL

Çantalı Bıçak Seti 1.990 TL

Şef Bıçak Seti 799 TL

Bej Banyo Seti 599 TL

 

4
4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 2.250 TL

Raflı Mutfak Masası 2.050 TL

Aynalı Makyaj Masası 2.050 TL

Çalışma Masası 2.050 TL

4 Kapaklı Ayakkabılık 2.250 TL 

5
Titanyum Tencere Seti 2.750 TL

İki Katlı Dikdörtgen Şampuanlık 579 TL

6
BİM 19 ARALIK CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Karnıyarık Tencere 1.490 TL

Sahan 829 TL

Hasır Sepet 299 TL

Cam Vazo Seti 249 TL

Baharatlık Seti 399 TL


 

7
65 İnç Framaless Ultra HD Qled Google Televizyon 23.990 TL

43 İnç Frameless Ful HD Qled Televizyon 9.990 TL

Şömine Görünümlü Elektrikli Isıtıcı 3.990 TL

Soundbar 699 TL

Işıklı Speaker 1.290 TL

Mantar Masa Lambası 349 TL

8
Dekoratif Gaz Lambası 499 TL

Led Işıklı Perde 399 TL

Led Şerit 175 TL

Cam Dekor Aydınlatma 399 TL

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.750 TL

Siyah Turbo Cam Ankastre Set 9.500 TL

Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.990 TL

9
Saç Şekillendirme ve Kurutma Seti 3.750 TL

Mini Fırın 1.990 TL

Tüy Toplama Cihazı 350 TL

Çok Amaçlı Halı Yıkama Makinesi 7.999 TL

10
Toz Torbasız Süpürge 4.990 TL

Çay Makinesi 1.750 TL

Dik Durabilen Süpürge 2.190 TL

Büyük Boy Valiz 765 TL
 

11
Orta Boy Valiz 675 TL

Küçük Boy Valiz 575 TL

Combat İkili Set 1.750 TL

