Dolar ve Euro kaç TL? 14 Aralık 2025 güncel döviz kurları

İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar, piyasaların kapalı olduğu hafta sonunda da döviz kurlarındaki değişimleri yakından takip ediyor. Dolar ve Euro'daki son durum merak ediliyor. Peki 1 dolar kaç TL? Euro ve sterlin ne kadar? İşte 14 Aralık 2025 güncel döviz kurları...

14 ARALIK GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Dolar sabah saatlerinde 42,7031 TL seviyelerinden işlem gördü. 50 lira barajını aşan Euro ise aynı saatlerde 50,1648 TL'den işlem gördü.

DOLAR KAÇ TL?

Alış: 42,6861 TL

Satış: 42,7031 TL

EURO KAÇ TL?

Alış: 50,1564 TL

Satış: 50,1648 TL

STERLİN KAÇ TL?

Alış: 57,0901 TL

Satış: 57,1201 TL