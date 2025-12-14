Menü Kapat
TÜM
 | Onur Kaya

Dolar ve Euro kaç TL? 14 Aralık 2025 güncel döviz kurları

Anlık döviz kurlarındaki son gelişmeler, iç ve dış piyasaları yakından takip eden yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki 1 dolar kaç TL? Euro ve sterlin ne kadar? İşte 14 Aralık 2025 güncel döviz kurları...

14.12.2025
14.12.2025
|

İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar, piyasaların kapalı olduğu hafta sonunda da döviz kurlarındaki değişimleri yakından takip ediyor. Dolar ve Euro'daki son durum merak ediliyor. Peki 1 dolar kaç TL? Euro ve sterlin ne kadar? İşte 14 Aralık 2025 güncel ...

14 ARALIK GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

sabah saatlerinde 42,7031 TL seviyelerinden işlem gördü. 50 lira barajını aşan Euro ise aynı saatlerde 50,1648 TL'den işlem gördü.

Dolar ve Euro kaç TL? 14 Aralık 2025 güncel döviz kurları

DOLAR KAÇ TL?

Alış: 42,6861 TL
Satış: 42,7031 TL

Dolar ve Euro kaç TL? 14 Aralık 2025 güncel döviz kurları

EURO KAÇ TL?

Alış: 50,1564 TL
Satış: 50,1648 TL

Dolar ve Euro kaç TL? 14 Aralık 2025 güncel döviz kurları

STERLİN KAÇ TL?

Alış: 57,0901 TL
Satış: 57,1201 TL

Altında rekor sonrası sınırlı çekilme! İşte 14 Aralık 2025 güncel altın fiyatları
Altın mı, Euro mu, dolar mı? İşte en çok kazandıran yatırım aracı
#dolar
#döviz kurları
#sterlin fiyatı
#Euro Truck Simulator 2
#14 Aralık
#Ekonomi
