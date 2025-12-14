Menü Kapat
ABD'de üniversitede silahlı saldırı! Çok sayıda kişi vuruldu

ABD'de Brown Üniversitesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişi vuruldu. ABD basını saldırıda en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İlk açıklamasında şüphelinin gözaltına alındığını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, daha sonraki açıklamasında saldırganın henüz yakalanmadığını bildirdi.

14.12.2025
AA
|
GİRİŞ:
14.12.2025
saat ikonu 02:06
|
GÜNCELLEME:
14.12.2025
saat ikonu 02:45

ABD'nin köklü okullarından Rhode Island eyaletindeki Brown Üniversitesi'nde silahlı bir saldırgan nedeniyle kampüste alarm verildi.

ABD'nin Providence kentinde bulunan Brown Üniversitesi'nden yapılan acil durum bildiriminde, yerel saatle akşam saatlerinde kampüste "aktif silahlı saldırgan" uyarısı verildi.

ÖĞRENCİLERE 'KAPILARI KİLİTLEYİN' UYARISI

Aynı açıklamada, ikinci bir uyarıya kadar öğrencilerin saklanmaları, kapıları kilitlemeleri ve telefonlarını sessize almaları istendi.

Açıklamada, söz konusu olayının kampüsteki fizik ve mühendislik fakültelerinin binalarının yakınlarında gerçekleştiği ve polisin bölgeyi kontrol altına aldığı kaydedildi.

EN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD medyasına açıklama yapan yerel yetkililer, saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğunu ifade ederken, ilk bilgilere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA: SALDIRGAN YAKALANMADI

ABD Başkanı Donald Trump da olaya ilişkin açıklama yaptı. Saldırıda hayatını kaybedenler için dua ettiğini belirten Trump, "FBI olay yerinde, şüpheli gözaltına alındı." dedi. Ancak daha sonra yeni bir açıklama yapan Trump, henüz saldırganın yakalanmadığını duyurdu.

