Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Trabzonspor-Beşiktaş | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trabzonspor ve Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Karadeniz'de sahaya çıkıyor. Puan tablosunun zirvesini doğrudan etkileyecek olan kritik mücadeleye dair tüm detaylar ve canlı maç anlatımı haberimizde.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trabzonspor-Beşiktaş | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
13.12.2025
saat ikonu 23:53
|
GÜNCELLEME:
14.12.2025
saat ikonu 00:03

Trendyol Süper Lig'in devre arası öncesinde, Trabzonspor-Beşiktaş maçının heyecanı yaşanıyor. Hakem Ali Şansalan'ın düdük çalacağı zorlu müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak ve Fatih Tekke ile Sergen Yalçın'ı karşı karşıya getirecek.

Trabzonspor-Beşiktaş | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Andre Onana, Ozan Tufan, Mustafa Eskihellaç, Arseniy Batagov, Okay Yokuşlu, Tim Folcarelli, Christ Oulai, Ernest Muçi, Kazeem Olaigbe, Oleksandr Zubkov, Felipe Augusto.

https://x.com/Trabzonspor/status/1999842495509798979?s=20

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Demir Ege Tıknaz, Tammy Abraham.

https://x.com/Besiktas/status/1999864686205190299?s=20

TRABZONSPOR VE BEŞİKTAŞ ARASINDAKİ 105. LİG DÜELLOSU

Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'de 105. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar ligde oynanan 104 müsabakada siyah beyazlılar 39, bordo mavililer ise 37 galibiyet aldı. İlave olarak 28 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Ayrıca Beşiktaş'ın toplamda attığı 147 gole, Trabzonspor 120 golle karşılık verdi.

Trabzonspor-Beşiktaş | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

TRABZONSPOR KENDİ SAHASINDA BEŞİKTAŞ'A KARŞI ÜSTÜN!

Karadeniz devinin, Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk ettiği maçlarda 24-15 üstünlüğü bulunuyor. Esasen ise iki takım, Trabzon'da 51 kez karşı karşıya geldi. Bordo mavililer; bu maçların 24'ünü kazanırken Beşiktaş, 15 kez sahadan galip ayrıldı.

Trabzonspor-Beşiktaş | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

TRABZONSPOR'DA ZİRVE HESAPLARI

Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray'ı sıkı takipte olan Trabzonspor, sarı kırmızılıların kazandığı haftayı kayıpsız geçmek ve puan farkının açılmasını engellemek istiyor.

Trabzonspor-Beşiktaş | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

BEŞİKTAŞ'TA KRİTİK EŞİK

Trabzonspor'u mağlup ederek zirveye yaklaşmak isteyen Beşiktaş, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle birlikte de tekrar şampiyonluk yarışına dahil olmayı hedefliyor.

Trabzonspor-Beşiktaş | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ SAVUNMASINDA KİMLERE VEDA EDİLECEK?
Kartal'ın, David Jurasek ve Felix Uduokhai'yi takımdan göndermesi bekleniyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'ın Antalyaspor zaferinden sonra Serdar Ali Çelikler'den Emre Belözoğlu sitemi!
Fenerbahçe'den Avrupa'da şampiyonluk vaadi: Yıldız isimle transfer görüşmelerinde çarpıcı detay!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.