Trabzonspor-Beşiktaş | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'in devre arası öncesinde, Trabzonspor-Beşiktaş maçının heyecanı yaşanıyor. Hakem Ali Şansalan'ın düdük çalacağı zorlu müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak ve Fatih Tekke ile Sergen Yalçın'ı karşı karşıya getirecek.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Andre Onana, Ozan Tufan, Mustafa Eskihellaç, Arseniy Batagov, Okay Yokuşlu, Tim Folcarelli, Christ Oulai, Ernest Muçi, Kazeem Olaigbe, Oleksandr Zubkov, Felipe Augusto.

https://x.com/Trabzonspor/status/1999842495509798979?s=20

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Demir Ege Tıknaz, Tammy Abraham.

https://x.com/Besiktas/status/1999864686205190299?s=20

TRABZONSPOR VE BEŞİKTAŞ ARASINDAKİ 105. LİG DÜELLOSU

Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'de 105. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar ligde oynanan 104 müsabakada siyah beyazlılar 39, bordo mavililer ise 37 galibiyet aldı. İlave olarak 28 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Ayrıca Beşiktaş'ın toplamda attığı 147 gole, Trabzonspor 120 golle karşılık verdi.

TRABZONSPOR KENDİ SAHASINDA BEŞİKTAŞ'A KARŞI ÜSTÜN!

Karadeniz devinin, Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk ettiği maçlarda 24-15 üstünlüğü bulunuyor. Esasen ise iki takım, Trabzon'da 51 kez karşı karşıya geldi. Bordo mavililer; bu maçların 24'ünü kazanırken Beşiktaş, 15 kez sahadan galip ayrıldı.

TRABZONSPOR'DA ZİRVE HESAPLARI

Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray'ı sıkı takipte olan Trabzonspor, sarı kırmızılıların kazandığı haftayı kayıpsız geçmek ve puan farkının açılmasını engellemek istiyor.

BEŞİKTAŞ'TA KRİTİK EŞİK

Trabzonspor'u mağlup ederek zirveye yaklaşmak isteyen Beşiktaş, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle birlikte de tekrar şampiyonluk yarışına dahil olmayı hedefliyor.