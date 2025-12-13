Menü Kapat
12°
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'den Avrupa'da şampiyonluk vaadi: Yıldız isimle transfer görüşmelerinde çarpıcı detay!

Fenerbahçe'den transferde sürpriz bir hamle geldi. Fenerbahçe yönetimi, Riccardo Orsolini ile yaptığı transfer görüşmelerinde Avrupa şampiyonluğu vaadinde bulundu.

Fenerbahçe'den Avrupa'da şampiyonluk vaadi: Yıldız isimle transfer görüşmelerinde çarpıcı detay!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
13.12.2025
saat ikonu 18:35
|
GÜNCELLEME:
13.12.2025
saat ikonu 18:35

Fenerbahçe, Riccardo Orsolini transferi için vites yükseltti. Esasen ise Süper Lig devi, İtalyan yıldıza Avrupa hedefinden bahsetti ve şampiyonluk projesinin çıtasını en zirveye çekti.

Fenerbahçe'den Avrupa'da şampiyonluk vaadi: Yıldız isimle transfer görüşmelerinde çarpıcı detay!

FENERBAHÇE'DE RICCARDO ORSOLINI TRANSFERİ İÇİN 'AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU' SÖZLERİ

Fenerbahçe'de transfer gündemi yeniden Riccardo Orsolini oldu! Geçtiğimiz yaz döneminde yıldız isim için temaslarda bulunan Fenerbahçe, an itibarıyla Riccardo Orsolini ile tekrar görüşmelere başladı ve Avrupa şampiyonluğu hedefinden bahsetti.

Fenerbahçe'den Avrupa'da şampiyonluk vaadi: Yıldız isimle transfer görüşmelerinde çarpıcı detay!

FENERBAHÇE'DE SADETTİN SARAN'IN BÜYÜK PROJESİ

Sezon başlarken Fenerbahçe başkanlığına seçilen Sadettin Saran, lig şampiyonluğuyla birlikte Avrupa zaferini de gündemine aldı. Halihazırda ligdeki kupa hasretini sonlandırmak isteyen Sadettin Saran yönetimi, Avrupa hedefini de ilk kez transfer görüşmelerinde ciddi bir şekilde dile getirdi.

Fenerbahçe'den Avrupa'da şampiyonluk vaadi: Yıldız isimle transfer görüşmelerinde çarpıcı detay!

FENERBAHÇE BOLOGNALI RICCARDO ORSOLINI TRANSFERİ İÇİN MASADA

Bologna'nın son dönemdeki çıkışında önemli pay sahiplerinden olan Riccardo Orsolini, bu süreçte İtalya Milli Takımı için de potansiyelli seçeneklerden biri haline gelmişti. Ayrıca da Bologna ile 2027 yazına kadar kontratı bulunan 28 yaşındaki İtalyan kanat, bu sezon 20 maça çıkmış ve 8 gol ile 1 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.

Fenerbahçe'den Avrupa'da şampiyonluk vaadi: Yıldız isimle transfer görüşmelerinde çarpıcı detay!

FENERBAHÇE YARI FİNALE KADAR YÜKSELEBİLMİŞTİ

Sadettin Saran başkanlığında büyük bir sürpriz olarak bahsi geçen UEFA Avrupa Ligi serüveninde, Fenerbahçe daha önce en fazla yarı final aşamasına kadar ilerleyebilmiş ama sonunu getirememişti.

Fenerbahçe'den Avrupa'da şampiyonluk vaadi: Yıldız isimle transfer görüşmelerinde çarpıcı detay!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'Yİ YARI FİNALE KİM TAŞIMIŞTI?
Sarı lacivertliler, Aykut Kocaman önderliğinde kupaya çok yaklaşmış ama kazanamamıştı.
