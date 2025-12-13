Fenerbahçe'den Avrupa'da şampiyonluk vaadi: Yıldız isimle transfer görüşmelerinde çarpıcı detay!

Fenerbahçe, Riccardo Orsolini transferi için vites yükseltti. Esasen ise Süper Lig devi, İtalyan yıldıza Avrupa hedefinden bahsetti ve şampiyonluk projesinin çıtasını en zirveye çekti.

FENERBAHÇE'DE RICCARDO ORSOLINI TRANSFERİ İÇİN 'AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU' SÖZLERİ

Fenerbahçe'de transfer gündemi yeniden Riccardo Orsolini oldu! Geçtiğimiz yaz döneminde yıldız isim için temaslarda bulunan Fenerbahçe, an itibarıyla Riccardo Orsolini ile tekrar görüşmelere başladı ve Avrupa şampiyonluğu hedefinden bahsetti.

FENERBAHÇE'DE SADETTİN SARAN'IN BÜYÜK PROJESİ

Sezon başlarken Fenerbahçe başkanlığına seçilen Sadettin Saran, lig şampiyonluğuyla birlikte Avrupa zaferini de gündemine aldı. Halihazırda ligdeki kupa hasretini sonlandırmak isteyen Sadettin Saran yönetimi, Avrupa hedefini de ilk kez transfer görüşmelerinde ciddi bir şekilde dile getirdi.

FENERBAHÇE BOLOGNALI RICCARDO ORSOLINI TRANSFERİ İÇİN MASADA

Bologna'nın son dönemdeki çıkışında önemli pay sahiplerinden olan Riccardo Orsolini, bu süreçte İtalya Milli Takımı için de potansiyelli seçeneklerden biri haline gelmişti. Ayrıca da Bologna ile 2027 yazına kadar kontratı bulunan 28 yaşındaki İtalyan kanat, bu sezon 20 maça çıkmış ve 8 gol ile 1 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.

FENERBAHÇE YARI FİNALE KADAR YÜKSELEBİLMİŞTİ

Sadettin Saran başkanlığında büyük bir sürpriz olarak bahsi geçen UEFA Avrupa Ligi serüveninde, Fenerbahçe daha önce en fazla yarı final aşamasına kadar ilerleyebilmiş ama sonunu getirememişti.