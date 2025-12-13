Menü Kapat
 | Selahattin Demirel

İsrail ateşkese rağmen saldırdı: Hamas'ın üst düzey ismi hayatını kaybetti

İsrail, ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor. Gazze'ye yapılan hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda Kassam Tugayları’nın üst düzey komutanlarından Raad Saad da öldürüldü.

, ile 10 Ekim’de yürürlüğe giren anlaşmasına rağmen ’ne yönelik saldırılarına devam ediyor.

İsrail ordusu, Er-Reşid El-Bahri Caddesi'nde sivilleri taşıyan bir aracı hedef aldı. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıkları hedef alınan aracın yanındaki başka bir aracın da hasar gördüğünü aktardı. Hava saldırısı, ateşkes anlaşmasının birinci aşaması kapsamında Gazze’de Filistinlilerin yaşadığı ve İsrail ordusunun önceden çekilmiş olduğu bölgelerde gerçekleşti.

RAAD SAAD ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada ise saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları’nın üst düzey komutanlarından Raad Saad’ın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanmış, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

ETİKETLER
#İsrail
#hamas
#gazze şeridi
#ateşkes
#Raad Saad
#İzzettin El-kassam Tugayları
#Dünya
