Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Netanyahu boncuk boncuk terliyor! Türkiye'nin F-35 almaması için yürüttüğü gizli toplantı ifşa oldu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye ve Suudi Arabistan’a F-35 satışını engellemek için ABD’de yoğun diplomasi yürüttüğü ileri sürülüyor. İsrailli analistlere göre Netanyahu, ABD yapımı F-35 savaş uçaklarının üreticisi Lockheed Martin’in CEO’su ile görüşerek, Türkiye’ye satışın engellenmesini istedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Netanyahu boncuk boncuk terliyor! Türkiye'nin F-35 almaması için yürüttüğü gizli toplantı ifşa oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.12.2025
saat ikonu 17:37
|
GÜNCELLEME:
13.12.2025
saat ikonu 17:37

Yunan basını, Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ve ’a satışını engellemek için Washington’da yoğun bir yürüttüğünü yazdı. İddiaya göre Netanyahu, Kudüs’teki ofisinde ABD’li savunma şirketi ’in CEO’su Frank S. John ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Yunan basınının önde gelen yayın organlarından Kathimerini, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Türkiye’ye F-35 satışını engellemeye yönelik girişimlerini gündemine taşıdı.

Kathimerini’nin haberinde, kamuoyuna yansıyan görüntülerde ABD ve İsrail yönetimlerinin uyumlu bir tablo sergilediği, ancak perde arkasında Netanyahu kanadının Türkiye’ye ABD yapımı F-35 savaş uçaklarının satışını engellemeye yönelik girişimlerde bulunduğu ifade edildi.

Netanyahu boncuk boncuk terliyor! Türkiye'nin F-35 almaması için yürüttüğü gizli toplantı ifşa oldu

LOCKHEED CEO'SU İLE KUDÜS'TE GÖRÜŞTÜ

İsrailli analist Ben Caspit’in Al-Monitor’de kaleme aldığı iddialara dayandırılan haberde, Netanyahu’nun 1 Aralık akşamı Kudüs’teki ofisinde F-35 savaş uçaklarının üreticisi olan ABD’li Lockheed Martin’in CEO’su Frank S. John ile bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Yine Caspit'in aktardığına göre bölgedeki diğer ülkelerin de İsrail’in 2017’den bu yana kullandığı beşinci nesil Amerikan savaş uçaklarını edinmesi hâlinde, İsrail’in Ortadoğu’daki niteliksel askerî üstünlüğünü nasıl koruyacağı bu görüşmenin ana gündemi oldu.

Kathimerini’ye göre, Netanyahu tarafının özellikle Türkiye’ye yönelik satışın engellenmesini hedeflediği net biçimde görülüyor.

Caspit de Al Monitor'deki yazısında Netanyahu'nun bu satışı engellemek için Trump’a yakın isimler üzerinde baskı kurduğunu iddia etmiş ve bu isimleri Başkan’ın Yahudi kökenli damadı Jared Kushner, özel temsilci Steve Witkoff, ABD’nin BM Daimî Temsilcisi Mike Waltz ve Cumhuriyetçi Parti’nin önde gelen Yahudi bağışçılarından Miriam Adelson olarak sıralamıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Netanyahu, İran'da ekmek sırasına girdi! Sosyal medya karıştı
Türkiye F35 programına alınacak mı? ABD'li Amiralden skandal şartlar
ETİKETLER
#Türkiye
#İsrail
#suudi arabistan
#f-35
#diplomasi
#lockheed martin
#Askeri Satış
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.