Netanyahu boncuk boncuk terliyor! Türkiye'nin F-35 almaması için yürüttüğü gizli toplantı ifşa oldu

Yunan basını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Türkiye ve Suudi Arabistan’a F-35 satışını engellemek için Washington’da yoğun bir diplomasi yürüttüğünü yazdı. İddiaya göre Netanyahu, Kudüs’teki ofisinde ABD’li savunma şirketi Lockheed Martin’in CEO’su Frank S. John ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Yunan basınının önde gelen yayın organlarından Kathimerini, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Türkiye’ye F-35 satışını engellemeye yönelik girişimlerini gündemine taşıdı.

Kathimerini’nin haberinde, kamuoyuna yansıyan görüntülerde ABD ve İsrail yönetimlerinin uyumlu bir tablo sergilediği, ancak perde arkasında Netanyahu kanadının Türkiye’ye ABD yapımı F-35 savaş uçaklarının satışını engellemeye yönelik girişimlerde bulunduğu ifade edildi.

LOCKHEED CEO'SU İLE KUDÜS'TE GÖRÜŞTÜ

İsrailli analist Ben Caspit’in Al-Monitor’de kaleme aldığı iddialara dayandırılan haberde, Netanyahu’nun 1 Aralık akşamı Kudüs’teki ofisinde F-35 savaş uçaklarının üreticisi olan ABD’li Lockheed Martin’in CEO’su Frank S. John ile bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Yine Caspit'in aktardığına göre bölgedeki diğer ülkelerin de İsrail’in 2017’den bu yana kullandığı beşinci nesil Amerikan savaş uçaklarını edinmesi hâlinde, İsrail’in Ortadoğu’daki niteliksel askerî üstünlüğünü nasıl koruyacağı bu görüşmenin ana gündemi oldu.

Kathimerini’ye göre, Netanyahu tarafının özellikle Türkiye’ye yönelik satışın engellenmesini hedeflediği net biçimde görülüyor.

Caspit de Al Monitor'deki yazısında Netanyahu'nun bu satışı engellemek için Trump’a yakın isimler üzerinde baskı kurduğunu iddia etmiş ve bu isimleri Başkan’ın Yahudi kökenli damadı Jared Kushner, özel temsilci Steve Witkoff, ABD’nin BM Daimî Temsilcisi Mike Waltz ve Cumhuriyetçi Parti’nin önde gelen Yahudi bağışçılarından Miriam Adelson olarak sıralamıştı.