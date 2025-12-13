Osimhen Afrika Kupası'na gidecek mi? Süper Lig'de Afrika Kupası'na gidecek olan futbolcular

Afrika Kupası'na kısa süre kalmasıyla beraber kupa maçlarına gidecek olan futbolcuların isimleri de merak edildi. Heyecanla takip edilen organizasyona Osimhen gidecek mi sorusu da binlerce taraftarın gündeminde.

OSİMHEN AFRİKA KUPASI'NA GİDECEK Mİ?

Galatasaray'ın sevilen oyuncusu Osimhen bu yıl Afrika Kupası'na gidecek. Kupa maçlarına gideceği için Galatasaray'da bazı maçları da kaçıracak.

Afrika Kupası kadrosu ise şöyle:

Kaleciler :

Stanley Nwabali (Chippa United), Francis Uzoho (Omonoia), Amas Obasogie (Singida Black Stars)

Defans Oyuncuları:

Calvin Bassey (Fulham), Semi Ajayi (Hull City), Chidozie Awaziem (Nantes), Igoh Ogbu (Slavia Prag), Bright Osayi-Samuel (Birmingham), Ryan Alebiosu (Blackburn), Bruno Onyemaechi (Olympiakos), Zaidu Sanusi (Porto)

Orta Saha:

Alex Iwobi (Fulham), Frank Onyeka (Brentford), Muhammed Usman (Ironi Tiberias), Wilfred Ndidi (Beşiktaş), Fisayo Dele-Bashiru (Lazio), Raphael Onyedika (Club Brugge), Ebenezer Akinsanmiro (Pisa), Tochukwu Nnadi (Zulte Waregem)

Forvetler:

Ademola Lookman (Atalanta), Samuel Chukwueze (Milan), Victor Osimhen (Galatasaray), Moses Simon (Paris), Cyriel Dessers (Panathinaikos), Akor Adams (Sevilla), Chidera Ejuke (Sevilla), Paul Onuachu (Trabzonspor), Salim Fago (Istra)

OSİMHEN HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAK?

Osimhen, Kasımpaşa maçında yer alırken Trabzonspor maçı ile başlayacak olan Süper Kupa'da takımını yalnız bırakacak. Afrika Kupası'nda üçüncülük maçları 17 Ocak'ta, final maçı 18 Ocak'ta oynanacak. Osimhen, 15 Ocak'ta başlayacak olan Süper Lig ikinci yarısında yer almayabilir. Oyuncunun başarısına göre dönüş tarihi belli olacak.

SÜPER LİG'DE AFRİKA KUPASI'NA GİDECEK FUTBOLCULAR

Nijerya’dan gelen oyuncular arasında Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu, Gençlerbirliği’nin orta saha oyuncusu Tom Dele-Bashiru, Galatasaray’ın golcüsü Victor Osimhen ve Beşiktaş’ta görev alan Wilfred Ndidi yer alıyor.

Fildişi Sahili uyruklu futbolcular ise Başakşehir’de oynayan Christopher Operi, Trabzonspor kadrosunda bulunan Christ Oulai ve Çaykur Rizespor’un kalecisi Yahia Fofana’dan oluşuyor.

Gabonlu oyuncular cephesinde Galatasaray’dan Mario Lemina dikkat çekerken, Trendyol 1. Lig’de Sivasspor adına mücadele eden Aaron Appindangoye, Esenler Erokspor forması giyen Guelor Kanga ve Amed Sportif Faaliyetler kadrosundaki Andre Poko bulunuyor.