Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Osimhen Afrika Kupası'na gidecek mi? Süper Lig'de Afrika Kupası'na gidecek olan futbolcular

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Osimhen'in Afrika Kupası'na gidip gitmeyeceği binlerce taraftarın gündeminde. Sakatlık yaşamasından korkan taraftarlar Afrika Kupası kadrosunu da inceledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Osimhen Afrika Kupası'na gidecek mi? Süper Lig'de Afrika Kupası'na gidecek olan futbolcular
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.12.2025
saat ikonu 17:10
|
GÜNCELLEME:
13.12.2025
saat ikonu 17:10

'na kısa süre kalmasıyla beraber kupa maçlarına gidecek olan futbolcuların isimleri de merak edildi. Heyecanla takip edilen organizasyona Osimhen gidecek mi sorusu da binlerce taraftarın gündeminde.

OSİMHEN AFRİKA KUPASI'NA GİDECEK Mİ?

'ın sevilen oyuncusu Osimhen bu yıl Afrika Kupası'na gidecek. Kupa maçlarına gideceği için Galatasaray'da bazı maçları da kaçıracak.

Osimhen Afrika Kupası'na gidecek mi? Süper Lig'de Afrika Kupası'na gidecek olan futbolcular

Afrika Kupası kadrosu ise şöyle:

Kaleciler :

Stanley Nwabali (Chippa United), Francis Uzoho (Omonoia), Amas Obasogie (Singida Black Stars)

Defans Oyuncuları:

Calvin Bassey (Fulham), Semi Ajayi (Hull City), Chidozie Awaziem (Nantes), Igoh Ogbu (Slavia Prag), Bright Osayi-Samuel (Birmingham), Ryan Alebiosu (Blackburn), Bruno Onyemaechi (Olympiakos), Zaidu Sanusi (Porto)

Orta Saha:

Alex Iwobi (Fulham), Frank Onyeka (Brentford), Muhammed Usman (Ironi Tiberias), Wilfred Ndidi (Beşiktaş), Fisayo Dele-Bashiru (Lazio), Raphael Onyedika (Club Brugge), Ebenezer Akinsanmiro (Pisa), Tochukwu Nnadi (Zulte Waregem)

Forvetler:

Ademola Lookman (Atalanta), Samuel Chukwueze (Milan), (Galatasaray), Moses Simon (Paris), Cyriel Dessers (Panathinaikos), Akor Adams (Sevilla), Chidera Ejuke (Sevilla), Paul Onuachu (Trabzonspor), Salim Fago (Istra)

Osimhen Afrika Kupası'na gidecek mi? Süper Lig'de Afrika Kupası'na gidecek olan futbolcular

OSİMHEN HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAK?

Osimhen, Kasımpaşa maçında yer alırken Trabzonspor maçı ile başlayacak olan Süper Kupa'da takımını yalnız bırakacak. Afrika Kupası'nda üçüncülük maçları 17 Ocak'ta, final maçı 18 Ocak'ta oynanacak. Osimhen, 15 Ocak'ta başlayacak olan ikinci yarısında yer almayabilir. Oyuncunun başarısına göre dönüş tarihi belli olacak.

Osimhen Afrika Kupası'na gidecek mi? Süper Lig'de Afrika Kupası'na gidecek olan futbolcular

SÜPER LİG'DE AFRİKA KUPASI'NA GİDECEK FUTBOLCULAR

Nijerya’dan gelen oyuncular arasında Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu, Gençlerbirliği’nin orta saha oyuncusu Tom Dele-Bashiru, Galatasaray’ın golcüsü Victor Osimhen ve Beşiktaş’ta görev alan Wilfred Ndidi yer alıyor.

Fildişi Sahili uyruklu futbolcular ise Başakşehir’de oynayan Christopher Operi, Trabzonspor kadrosunda bulunan Christ Oulai ve Çaykur Rizespor’un kalecisi Yahia Fofana’dan oluşuyor.

Gabonlu oyuncular cephesinde Galatasaray’dan Mario Lemina dikkat çekerken, Trendyol 1. Lig’de Sivasspor adına mücadele eden Aaron Appindangoye, Esenler Erokspor forması giyen Guelor Kanga ve Amed Sportif Faaliyetler kadrosundaki Andre Poko bulunuyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco deplasmanında! Kritik Osimhen detayı
ETİKETLER
#galatasaray
#süper lig
#victor osimhen
#Afrika Kupası
#Nijerya Milli Takımı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.