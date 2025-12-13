TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu için son günler! Kura ve ilk konut teslim tarihi açıklandı!

Kategoriler
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut kampanyası için kritik viraja girildi. TOKİ'nin "Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla 81 ilde yapacağı 500 bin sosyal konut başvurularında sona yaklaşıldı.
Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleşecek olan 500 bin sosyal konut projesi çerçevesinde, başvuru süreci 10 Kasım'da başlamıştı. Başvurular 19 Aralık tarihinde sona erecek.
TOKİ 500 bin sosyal konutta il bazlı Hak Sahibi Belirleme Kuralarının çekimi, 29 Aralık 2025 tarihinde başlayacak ve 27 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek. Bu süreçte, 81 ilde başvurusu kabul edilen vatandaşlar arasından hak sahipleri kura ile belirlenecek.
Yüzyılın konut projesi olarak adlandırılan TOKİ kura çekilişinin akabinde resmi sonuçlar, en geç 2 Mart 2026 tarihine kadar açıklanmış olacak.
TOKİ'de hak sahiplerine konut teslimatlarının ise Mart 2027 tarihinden itibaren kademeli olarak başlaması bekleniyor.
Anadolu İlleri İçin Ödeme Planları
55 metrekarelik 1+1
Satış fiyatı: 1 milyon 800 bin TL
Taksit tutarı: 6 bin 750 TL
65 metrekarelik 2+1
Satış fiyatı: 2 milyon 200 bin TL
Taksit tutarı: 8 bin 250 TL
80 metrekarelik 2+1
Satış fiyatı: 2 milyon 650 bin TL
Taksit tutarı: 9 bin 938 TL
55 metrekarelik 1+1
Satış fiyatı: 1 milyon 950 bin TL
Taksit tutarı: 7 bin 313 TL
65 metrekarelik 2+1
Satış fiyatı: 2 milyon 450 bin TL
Taksit tutarı: 9 bin 188 TL
80 metrekarelik 2+1
Satış fiyatı: 2 milyon 950 bin TL
Taksit tutarı: 11 bin 63 TL
500 bin sosyal konut projesi kapsamında, dar gelir grubuna uygun, güvenli ve modern yaşam alanları inşa edilerek vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olabilmesi hedefleniyor.
Başvuruların yapılacağı ilk gün olan 10 Kasım'da, TCKN'nin son rakamı '0' olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. 11 Kasım'da son rakamı '2', 12 Kasım'da '4', 13 Kasım'da '6', 14 Kasım'da '8' olan vatandaşların başvuruları alınacak.
Uygulama 15 Kasım itibarıyla sonlandırılacak ve 18 Aralık'a kadar e-Devlet başvuruları tüm vatandaşlara açılacak.