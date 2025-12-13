TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu için son günler! Kura ve ilk konut teslim tarihi açıklandı!

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ 500 bin sosyal konutta il bazlı Hak Sahibi Belirleme Kuralarının çekimi, 29 Aralık 2025 tarihinde başlayacak ve 27 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek. Bu süreçte, 81 ilde başvurusu kabul edilen vatandaşlar arasından hak sahipleri kura ile belirlenecek.

