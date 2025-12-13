Menü Kapat
Hava Durumu
12°
TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu için son günler! Kura ve ilk konut teslim tarihi açıklandı!

Aralık 13, 2025 16:56
1
toki 500 bin konut

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut kampanyası için kritik viraja girildi. TOKİ'nin "Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla 81 ilde yapacağı 500 bin sosyal konut başvurularında sona yaklaşıldı.
 

2
TOKİ SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

TOKİ SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleşecek olan 500 bin sosyal konut projesi çerçevesinde, başvuru süreci 10 Kasım'da başlamıştı. Başvurular 19 Aralık tarihinde sona erecek.
 

3
TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ 500 bin sosyal konutta il bazlı Hak Sahibi Belirleme Kuralarının çekimi, 29 Aralık 2025 tarihinde başlayacak ve 27 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek. Bu süreçte, 81 ilde başvurusu kabul edilen vatandaşlar arasından hak sahipleri kura ile belirlenecek.
 

4
TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüzyılın konut projesi olarak adlandırılan TOKİ kura çekilişinin akabinde resmi sonuçlar, en geç 2 Mart 2026 tarihine kadar açıklanmış olacak.
 

5
TOKİ KONUT TESLİMİ NE ZAMAN?

TOKİ KONUT TESLİMİ NE ZAMAN?

TOKİ'de hak sahiplerine konut teslimatlarının ise Mart 2027 tarihinden itibaren kademeli olarak başlaması bekleniyor.
 

6
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE KADAR?

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE KADAR?

Anadolu İlleri İçin Ödeme Planları
55 metrekarelik 1+1

Satış fiyatı: 1 milyon 800 bin TL

Taksit tutarı: 6 bin 750 TL
 

7
toki 500 bin konut

65 metrekarelik 2+1

Satış fiyatı: 2 milyon 200 bin TL

Taksit tutarı: 8 bin 250 TL
 

8
toki kura

80 metrekarelik 2+1

Satış fiyatı: 2 milyon 650 bin TL

Taksit tutarı: 9 bin 938 TL
 

9
İstanbul İçin Ödeme Planları

İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANLARI

55 metrekarelik 1+1

Satış fiyatı: 1 milyon 950 bin TL

Taksit tutarı: 7 bin 313 TL
 

10
toki kura

65 metrekarelik 2+1

Satış fiyatı: 2 milyon 450 bin TL

Taksit tutarı: 9 bin 188 TL
 

11
toki kura çekiliş

80 metrekarelik 2+1

Satış fiyatı: 2 milyon 950 bin TL

Taksit tutarı: 11 bin 63 TL
 

12
500 bin sosyal konut projesi

500 bin sosyal konut projesi kapsamında, dar gelir grubuna uygun, güvenli ve modern yaşam alanları inşa edilerek vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olabilmesi hedefleniyor.

13
TOKİ BAŞVURU

Başvuruların yapılacağı ilk gün olan 10 Kasım'da, TCKN'nin son rakamı '0' olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. 11 Kasım'da son rakamı '2', 12 Kasım'da '4', 13 Kasım'da '6', 14 Kasım'da '8' olan vatandaşların başvuruları alınacak.

Uygulama 15 Kasım itibarıyla sonlandırılacak ve 18 Aralık'a kadar e-Devlet başvuruları tüm vatandaşlara açılacak.

