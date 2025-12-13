Galatasaray Antalyaspor maç kadrosu ve muhtemel ilk 11

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de bu akşam Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Nefes kesen müsabaka öncesinde Galatasaray Antalyaspor maç kadrosu belli oldu.

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇ KADROSU

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Mario Lemina, Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır'ın Antalyaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor. Ayrıca bahis soruşturması kapsamında ceza verilen Eren Elmalı ile tutuklanan Metehan Baltacı da bugün oynayamayacak.

GALATASARAY ANTALYASPOR İLK 11'İ BELLİ OLDU MU?

Bu akşam oynanacak olan müsabakanın ilk 11 kadrosu henüz belli olmazken muhtemel kadro şöyle:

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Sane, Sara, Barış, Osimhen

Antalyaspor: Abdullah, Hüseyin, Veysel, Bahadır, Bünyamin, Ceesay, Paal, Ballet, Safuri, Storm, Boli

