Dilovası'ndaki fabrika yangınına ilişkin sıcak gelişme: İddianame hazırlandı

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilovası'nda 7 kişinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikası yangınına ilişkin iddianameyi hazırladı.

İddianamede, 4 sanığın "olası kast" suçundan cezalandırılması, 8 sanık hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve 4 sanık hakkında ise "suçluyu kayırma" suçlarından dava açılması talep edildi.

YANGINA İLİŞKİN RAPORUN DETAYLARI

Yangına ilişkin müfettiş raporu hazırlandı. Raporda, işletmede itfaiye uygunluk onayı ve yapı-iskan belgesi olmadan üretime başlandığı yer alırken, yaşamını yitiren 7 kişiye olay günü herhangi bir sigortalılık bildiriminin mevcut olmadığı ifade edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınırken, firma sahibi Kurtuluş Oransal, şirket yetkilileri İsmail O., Altay Ali O., Aleyna O. ile Gökberk G., 'Olası kastla öldürme' suçlamasıyla, Ali Osman A. ve Onay Y. ise, 'Suçluyu kayırma' suçlamasıyla tutuklandı. Şüphelilerden H.E., G.B., Ö.A. ile G.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevinde kalp krizi geçiren ve Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kurtuluş Oransal hayatını kaybetti. Olayın ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kocaeli İl Müdürü, Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü ile 1 personel açığa alındı.

NE OLMUŞTU?

Olay, 8 Kasım'da Dilovası Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir parfüm dolum tesisinde meydana geldi. Tesiste çıkan yangında Hanım Gülek (65), Esma Dikan (65), Şengül Yılmaz (55), Tuncay Yıldız (48), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17) ile Cansu Esatoğlu (16) hayatını kaybetti.