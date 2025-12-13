Menü Kapat
Editor
 | Baran Aksoy

Kontrolden çıkan araç türbeye çarptı! Aynı noktada sürekli kaza oluyor: "Burada evliya yatıyor, hızlı araç kullananları sevmiyor"

Ankara Altındağ'da yer alan Tezveren Sultan Türbesi'ne kontrolden çıkan bir otomobil çarptı. Aynı noktada sürekli kaza meydana geldiğini söyleyen bir vatandaş, "Burada evliyalardan birisi yatıyor. Belli ki alkollü veya hızlı araç kullananları sevmiyor" dedi.

Kontrolden çıkan araç türbeye çarptı! Aynı noktada sürekli kaza oluyor:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.12.2025
saat ikonu 16:52
|
GÜNCELLEME:
13.12.2025
saat ikonu 16:52

'nın ilçesinde Tezveren Sultan Türbesi yanında meydana gelen kazada; sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, türbeye çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kontrolden çıkan araç türbeye çarptı! Aynı noktada sürekli kaza oluyor: "Burada evliya yatıyor, hızlı araç kullananları sevmiyor"

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, türbeyi koruyan demir korkularda ile etrafındaki beton bariyerlerde ve çarpan araçta hasar oluştu.
Kazanın olduğu türbede daha önce de benzer kazalar yaşanırken, ekipler tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan araç türbeye çarptı! Aynı noktada sürekli kaza oluyor: "Burada evliya yatıyor, hızlı araç kullananları sevmiyor"

"BU BURADAKİ İLK KAZA DEĞİL"

Olayla ilgili konuşan Tolga Kurt: " sabaha karşı olmuş. Araçta 2 kız 2 erkek varmış. Alkollü değillermiş. Sürücü sanırım türbenin olduğu yeri yol zannetmiş. O nedenden dolayı kazayı yapmış. Daha sonra çekici geldi. Aracı olduğu yerden kaldırdı. Gece karanlık olduğu için sürücü muhtemelen türbeyi görmedi. Bu buradaki ilk kaza değil. Aynı kazalar daha önce de olmuştu. Burada evliyalardan birisi yatıyor. Belli ki alkollü veya hızlı araç kullananları sevmiyor. Bir de bu yolda uyarı ışıkları yok. O yüzden de sürücüler süratle ilerliyor ve türbe de kör noktada olduğundan dolayı görmüyorlar. Türbede de hasar oluştu. Öndeki taş aracın içeriye girmesini engellemiş. Demirler ve öndeki taşlarda hasar var" dedi.

ETİKETLER
#kaza
#trafik güvenliği
#altındağ
#Sürücü Hataları
#Ankara
#Turbe
#Yaşam
