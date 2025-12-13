Menü Kapat
12°
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

TOKİ açıklandı mı 2025? Kura sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu

TOKİ 500 bin sosyal konut kampanyasında süreç 10 Kasım'da başlamıştı. Milyonlarca kişinin başvuru yaptığı sosyal konut projesinde başvurular 19 Aralık'a kadar devam edecek. Başvuru sahipleri ise TOKİ açıklandı mı araştırmasına başladı.

TOKİ açıklandı mı 2025? Kura sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.12.2025
saat ikonu 16:29
|
GÜNCELLEME:
13.12.2025
13.12.2025 16:29

Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği 500 bin kampanyasında başvurular 19 Aralık'a kadar alınacak. Başvuru sürecinin ardından ise illere göre sırasıyla gerçekleşecek. TOKİ kura çekimi tarihleri belli oldu.

TOKİ AÇIKLANDI MI 2025?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde süreç devam ederken kura sonuçları açıklanmadı. TOKİ kuraları 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu tarihlerde gerçekleşecek olan kura sonrasında hak sahipleri belli olacak.

TOKİ açıklandı mı 2025? Kura sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu

TOKİ HANGİ İLÇELERDE EV YAPACAK?

'da 30 bin 823 konut, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar olmak üzere 21 ilçede yapılacak.

'de ise 21 bin 20 konutun yapılacağı ilçeler, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk olarak belirlendi.

'da 17 bin 225 konut, Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde yer alacak.

Konya'da 15 bin konut, Meram, Karatay, Selçuklu, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde yapılacak.

