TOKİ açıklandı mı 2025? Kura sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu

Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği TOKİ 500 bin sosyal konut kampanyasında başvurular 19 Aralık'a kadar alınacak. Başvuru sürecinin ardından ise illere göre sırasıyla kura çekimi gerçekleşecek. TOKİ kura çekimi tarihleri belli oldu.

TOKİ AÇIKLANDI MI 2025?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde süreç devam ederken kura sonuçları açıklanmadı. TOKİ kuraları 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu tarihlerde gerçekleşecek olan kura sonrasında hak sahipleri belli olacak.

TOKİ HANGİ İLÇELERDE EV YAPACAK?

Ankara'da 30 bin 823 konut, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar olmak üzere 21 ilçede yapılacak.

İzmir'de ise 21 bin 20 konutun yapılacağı ilçeler, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk olarak belirlendi.

Bursa'da 17 bin 225 konut, Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde yer alacak.

Konya'da 15 bin konut, Meram, Karatay, Selçuklu, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde yapılacak.