Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Begüm Öner oyunculuk sektöründe yaşadığı en büyük problemi açıkladı

Anne olmaya hazırlanan Begüm Öner katıldığı bir programda oyunculuk sektöründe yaşadığı zorluklardan bir bir bahsetti. Ceyhun Fersoy ile beraber hamilelik sürecinde yaşadığı zorluklara da değinen Begüm Öner, "Çok Avrupai bir tipim var" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Begüm Öner oyunculuk sektöründe yaşadığı en büyük problemi açıkladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.12.2025
saat ikonu 15:41
|
GÜNCELLEME:
13.12.2025
saat ikonu 15:41

Melekler Korusun, Arka Sıradakiler, Seksenler gibi dizilerde rol alan 36 yaşındaki Begüm Öner, geçtiğimiz günlerde kzı bebek beklediğini duyurmuştu. Bebeğini kucağına almak için artık günler sayan Begüm Öner, eşi Ceyhun Fersoy ile katıldığı programda itiraflarıyla dikkat çekti.

BEGÜM ÖNER OYUNCULUK SEKTÖRÜNDE YAŞADIĞI EN BÜYÜK ZORLUKTAN BAHSETTİ

Ünlü oyuncu, "Oyuncu seçimlerinde en büyük problemim çok Avrupai bir tipimin olması" sözleriyle dikkat çekti. Öner'in bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyayı ikiye böldü.

Begüm Öner oyunculuk sektöründe yaşadığı en büyük problemi açıkladı

Anne olmaya hazırlanan Begüm Öner, “Ruhsal olarak hayatımın en iyi hissettiğim dönemindeyim. İçimde bir insan büyüyor, inanılmaz huzurlu hissettiren bir duygu. Çevremdeki insanlar ‘Gördüğüm en sakin hamilesin’ diyor. Sanırım bu hissettiğim huzurdan kaynaklı” açıklamasını yaptı.

Begüm Öner oyunculuk sektöründe yaşadığı en büyük problemi açıkladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ayşe Arman'ın Boğaz manzaralı evini görenler hayran kaldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı! "Benim herhangi bir şeyden korkum yok"
ETİKETLER
#sosyal medya
#hamilelik
#oyuncu
#huzur
#Begüm Öner
#Zorluk
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.