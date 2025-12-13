Begüm Öner oyunculuk sektöründe yaşadığı en büyük problemi açıkladı

Melekler Korusun, Arka Sıradakiler, Seksenler gibi dizilerde rol alan 36 yaşındaki oyuncu Begüm Öner, geçtiğimiz günlerde kzı bebek beklediğini duyurmuştu. Bebeğini kucağına almak için artık günler sayan Begüm Öner, eşi Ceyhun Fersoy ile katıldığı programda itiraflarıyla dikkat çekti.

BEGÜM ÖNER OYUNCULUK SEKTÖRÜNDE YAŞADIĞI EN BÜYÜK ZORLUKTAN BAHSETTİ

Ünlü oyuncu, "Oyuncu seçimlerinde en büyük problemim çok Avrupai bir tipimin olması" sözleriyle dikkat çekti. Öner'in bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyayı ikiye böldü.

Anne olmaya hazırlanan Begüm Öner, “Ruhsal olarak hayatımın en iyi hissettiğim dönemindeyim. İçimde bir insan büyüyor, inanılmaz huzurlu hissettiren bir duygu. Çevremdeki insanlar ‘Gördüğüm en sakin hamilesin’ diyor. Sanırım bu hissettiğim huzurdan kaynaklı” açıklamasını yaptı.