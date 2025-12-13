Erzurum'da göz gözü görmüyor: Kar ve tipi ulaşımı aksatıyor!

Erzurum-Tekman karayolu Palandöken geçidinde kar ve tipi ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. 2 bin 885 rakımlı Palandöken geçidinde kar yağışı sonrası çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Yoldan çıkan araçlar diğer sürücülerin yardımıyla yollarına devam edebildiler. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri sürücüleri tipi ve buzlanma konusunda dikkatli olmaları konusunda uyardılar.