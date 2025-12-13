Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Taşacak Bu Deniz dizisinden ayrılan Özge Arslan'dan manidar paylaşım

Başrolünde Deniz Baysal ve Ulaş tuna Astepe gibi isimlerin yer aldığı Taşacak Bu Deniz dizisinin kadrosunda değişimler yaşandı. Yeni oyuncular diziye katılırken, diziden Ballı karakterin oynayan Özge Arslan kadrodan çıktı. Oyuncunun son paylaşımı ise dikkatlerden kaçmadı.

13.12.2025
13.12.2025
Dün akşam yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Dizide Ballı karakteriyle yer alan Özge Arslan ölerek diziye veda etti. Oyuncunun diziyle ilgili herhangi bir veda paylaşımı yapmaması ve imalı gönderisi dikkat çekti.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN BALLI'SININ AYRILIĞI ŞAŞIRTTI

Dizinin sevilen karakterleri arasında yer alan Ballı karakteri dün akşam yayınlanan bölümde ölerek diziye veda etti. Oyuncunun diziden aniden çıkarıldığı ve yapıma kırgın olduğu iddia edildi.

Taşacak Bu Deniz dizisinden ayrılan Özge Arslan'dan manidar paylaşım

Oyuncu diziyle ilgili herhangi bir veda paylaşımı yapmazken, sadece "Çok kötüsünüz" yazılı bir paylaşım yaptı. Sosyal medyada oyuncu için tiyatro oyuncularını dizi için iptal ettiği ve aniden yapımdan çıkarılmasına çok üzüldüğü belirtildi.

Taşacak Bu Deniz dizisinden ayrılan Özge Arslan'dan manidar paylaşım
