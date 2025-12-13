Asya'da tansiyon düşmüyor! Tayland'dan Kamboçya'daki askeri hedeflere hava harekatı

Tayland 1. Ordu Böglesi Harekat Merkezi tarafından yapılan açıklamada, sınır bölgesinde yer alan Kamboçya'ya ait iki askeri hedefe hava harekatı düzenlendiği belirtildi. Harekatın Kraliyet Tayland Hava Kuvvetleri ile koordinasyon içinde gerçekleştirildiği ifade edildi.

Ban Nong Ya Kaeo ve Ban Nong Chan yerleşimlerinin karşısında yer alan bölgelerde bulunan Kamboçya tarafına ait silah ve mühimmat depoları ile hava savunma haberleşme sistemlerinin hedef alındığı ve imha edildiği kaydedildi.

