Alkollü sürücü polisleri zorladı: 'Kıllık yapma'

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yapılan denetimlerde bazı sürücüler işleri zorlaştırdı. Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ve Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karasu-Kocaali yolu üzeri Karasu Mahallesi Küçükboğaz mevkiinde huzur ve güven uygulaması yaptı. Denetimler sırasında durdurulan bir sürücü, çocuğunun hasta olduğunu söyleyerek kontrolün uzadığını ileri sürdü ve görevlilere "Kıllık yapma, kontrolünü yaptın gönder" ifadeleriyle tepki gösterdi. Aynı uygulamada durdurulan başka bir sürücünün ise alkollü olduğu tespit edildi. Kimliğini göstermek istemeyen S.E. isimli şahıs, ekiplere direnerek zorluk çıkardı. Uyarılara rağmen taşkın davranışlarına devam eden sürücü, kısa süreli arbedenin ardından güçlükle araca alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.