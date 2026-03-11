İş yerini soyup soğana çevirdiler: 5 ayda tam 6 soygun! Hırsızlık anları kamerada

Adıyaman’da, merkez İmamağa Mahallesi eski Mezarlık karşısında bulunan Sait T’ye ait hurdacı dükkanı son 5 ay içerisinde 6 defa hırsızlar tarafından soyuldu. Hırsızların hedefi haline gelen iş yerinden şuana kadar yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde bakır ve hurda malzemeleri çalındı. Kepenkleri zorlayarak iş yerine girerek soygun yapan şahısların hırsızlık anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Her defasında iş yeri soyulan Sait T., durumu polis ekiplerine bildirdi. Hırsızlardan bıktığını söyleyen Sait T., yetkililerden yardım istediklerini dile getirdi. Hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturma sürüyor.