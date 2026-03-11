İzmit'te otomobil kafeyi yerle bir etti! O anlar kamerada

Kategoriler
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde saat 22.20 sıralarında Ömerağa Mahallesi Şahin Bilgisu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, M.Ö. idaresindeki otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan kafeye daldı. Çarpmanın etkisiyle kafenin camları kırılırken, içeride müşteri olarak bulunan 1 kişi ve sürücü M.Ö yaralandı. Müşteriler ise büyük panik yaşadı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.