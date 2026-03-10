Menü Kapat
TGRT Haber
Emekli bayram ikramiyesi için gözler kabinede! 19 Mart öncesi kritik viraj

Mart 10, 2026 10:02
1
emekli vatandaşa Ramazan Bayramı ikramiyesi

TBMM’ye sunulan torba yasa teklifinde emekli vatandaşa Ramazan Bayramı için 4 bin TL bayram ikramiyesi ödenmesi planlanıyor. Ancak kamuoyunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devreye girerek ikramiyeyi 5 bin TL’ye çıkarabileceği yönünde güçlü bir beklenti bulunuyor.

2
emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Torba yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldükten sonra Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek. 19 Mart’ta kutlanacak Ramazan Bayramı öncesinde teklifin yasalaşması ve bayram öncesinde emeklilerin ikramiyelerinin ödenmesi bekleniyor.
 

3
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ

AK Parti yönetimi şu anda ikramiyelerde bir artış planlanmadığını, savaş ve bütçe dengeleri nedeniyle yeni kaynak oluşturmasının zor olduğunu ifade etse de 17 milyona yakın emekli, ikramiyelerin 4 bin TL’den 5 bin TL’ye çıkarılması umudunu taşıyor.
 

4
emekli ikramiyesi

Habertürk'te yer alan habere göre, başlangıçta ikramiyenin 5 bin TL’ye çıkarılması üzerinde bir çalışma yürütülmüştü ancak bölgesel savaş riski ve bütçe dengeleri nedeniyle bu artışın tekliften çıkarıldığı belirtilse de bu konu tamamen gündemden düşmüş değil. 

5
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Son sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söyleyeceği ve bin TL’lik artışın emeklilere verileceği ifade ediliyor. Bu duyuru torba yasa TBMM’ye geldikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrasında yapılabilir.
 

6
emekli bayram ikramiyesi

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na bağlı olanlar, dul-yetim aylığı alanlar, şehit yakını ve gaziler, yaşlılık aylığı alan bazı gruplarla birlikte 17 milyona ulaşan kişi, bayram ikramiyesi alabiliyor. 
 

7
emekli bayram ikramiyesi

Geçen bayramlarda 4 bin TL olarak ödenen ikramiyede bin TL’lik bir artışın kamuya maliyeti her bayram için 17 milyar TL, iki bayram için 34 milyar TL’ye ulaşıyor. 2026 bütçesinin 14-15 trilyon TL olduğu göz önünde bulundurulduğunda ikramiyeler bütçenin binde 2’sine karşılık geliyor.

8
bayram ikramiyesi

İkramiyeler 5 bin TL’ye çıkarılırsa iki bayramda toplam 10 bin TL’nin kamuya ek maliyeti 170 milyar TL’ye ulaşıyor.
 

9
ekonomik program

Uygulanan ekonomik program nedeniyle Hazine bu kaynağı iç borçlanma yaparak karşılaşabilir. Türkiye’nin aylık iç borçlanması 300-400 milyar TL olduğu göz önünde bulundurulduğunda ek olarak 34 milyar TL’lik borçlanmaya ihtiyaç var. Bütçe içi kaydırma ile bu rakamın karşılanması da mümkün. 

10
Merkez Bankası ikramiye

Yatırım ödenekleri, bazı teşvikler ve kamu alımlarından feragat edilerek ihtiyaç duyulan kaynak buraya aktarılabilir. Bir diğer seçenek ise Merkez Bankası’ndan kâr transferi ama bu kalemin kullanılmayacağı ifade ediliyor.
 

11
bayram ikramiyeleri

Hükümet kamu mali dengesi ve bütçe disiplini açısından bayram ikramiyelerinin kalıcı olmamasından yana. Tek seferlik ödemelerde kaynak bir şekilde bulunup ödeme yapılıyor ancak ikramiye düzenli olarak artırılıp kalıcı hale gelirse 3-4 yıl içinde bütçe açısından büyük bir yük anlamına geliyor.
 

12
banka promosyonları

Hükümet kaynakları, en düşük emekli maaşının enflasyon farkının üzerinde artırıldığına işaret ederek, emeklilerin banka promosyonları ile de desteklendiğini bu ikramiyelerin kalıcı olmaması gerektiğini savunuyor.
 

13
emeklilere ödenen toplam maaş bütçesi

Türkiye’de emeklilere ödenen toplam maaş bütçesi yılda yaklaşık 3.5–4 trilyon liraya ulaşıyor. Emeklilere yapılacak yılda 200 milyar TL’lik ek ödeme sistemin toplam maliyetini yüzde 5 oranında artırıyor.

