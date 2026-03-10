Emekli bayram ikramiyesi için gözler kabinede! 19 Mart öncesi kritik viraj

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
TBMM’ye sunulan torba yasa teklifinde emekli vatandaşa Ramazan Bayramı için 4 bin TL bayram ikramiyesi ödenmesi planlanıyor. Ancak kamuoyunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devreye girerek ikramiyeyi 5 bin TL’ye çıkarabileceği yönünde güçlü bir beklenti bulunuyor.
Torba yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldükten sonra Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek. 19 Mart’ta kutlanacak Ramazan Bayramı öncesinde teklifin yasalaşması ve bayram öncesinde emeklilerin ikramiyelerinin ödenmesi bekleniyor.
AK Parti yönetimi şu anda ikramiyelerde bir artış planlanmadığını, savaş ve bütçe dengeleri nedeniyle yeni kaynak oluşturmasının zor olduğunu ifade etse de 17 milyona yakın emekli, ikramiyelerin 4 bin TL’den 5 bin TL’ye çıkarılması umudunu taşıyor.
Habertürk'te yer alan habere göre, başlangıçta ikramiyenin 5 bin TL’ye çıkarılması üzerinde bir çalışma yürütülmüştü ancak bölgesel savaş riski ve bütçe dengeleri nedeniyle bu artışın tekliften çıkarıldığı belirtilse de bu konu tamamen gündemden düşmüş değil.
Son sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söyleyeceği ve bin TL’lik artışın emeklilere verileceği ifade ediliyor. Bu duyuru torba yasa TBMM’ye geldikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrasında yapılabilir.
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na bağlı olanlar, dul-yetim aylığı alanlar, şehit yakını ve gaziler, yaşlılık aylığı alan bazı gruplarla birlikte 17 milyona ulaşan kişi, bayram ikramiyesi alabiliyor.
Geçen bayramlarda 4 bin TL olarak ödenen ikramiyede bin TL’lik bir artışın kamuya maliyeti her bayram için 17 milyar TL, iki bayram için 34 milyar TL’ye ulaşıyor. 2026 bütçesinin 14-15 trilyon TL olduğu göz önünde bulundurulduğunda ikramiyeler bütçenin binde 2’sine karşılık geliyor.
İkramiyeler 5 bin TL’ye çıkarılırsa iki bayramda toplam 10 bin TL’nin kamuya ek maliyeti 170 milyar TL’ye ulaşıyor.
Uygulanan ekonomik program nedeniyle Hazine bu kaynağı iç borçlanma yaparak karşılaşabilir. Türkiye’nin aylık iç borçlanması 300-400 milyar TL olduğu göz önünde bulundurulduğunda ek olarak 34 milyar TL’lik borçlanmaya ihtiyaç var. Bütçe içi kaydırma ile bu rakamın karşılanması da mümkün.
Yatırım ödenekleri, bazı teşvikler ve kamu alımlarından feragat edilerek ihtiyaç duyulan kaynak buraya aktarılabilir. Bir diğer seçenek ise Merkez Bankası’ndan kâr transferi ama bu kalemin kullanılmayacağı ifade ediliyor.
Hükümet kamu mali dengesi ve bütçe disiplini açısından bayram ikramiyelerinin kalıcı olmamasından yana. Tek seferlik ödemelerde kaynak bir şekilde bulunup ödeme yapılıyor ancak ikramiye düzenli olarak artırılıp kalıcı hale gelirse 3-4 yıl içinde bütçe açısından büyük bir yük anlamına geliyor.
Hükümet kaynakları, en düşük emekli maaşının enflasyon farkının üzerinde artırıldığına işaret ederek, emeklilerin banka promosyonları ile de desteklendiğini bu ikramiyelerin kalıcı olmaması gerektiğini savunuyor.
Türkiye’de emeklilere ödenen toplam maaş bütçesi yılda yaklaşık 3.5–4 trilyon liraya ulaşıyor. Emeklilere yapılacak yılda 200 milyar TL’lik ek ödeme sistemin toplam maliyetini yüzde 5 oranında artırıyor.