Emekli bayram ikramiyesi için gözler kabinede! 19 Mart öncesi kritik viraj

Geçen bayramlarda 4 bin TL olarak ödenen ikramiyede bin TL’lik bir artışın kamuya maliyeti her bayram için 17 milyar TL, iki bayram için 34 milyar TL’ye ulaşıyor. 2026 bütçesinin 14-15 trilyon TL olduğu göz önünde bulundurulduğunda ikramiyeler bütçenin binde 2’sine karşılık geliyor.