NASA'nın Çifte Asteroit Yeniden Yönlendirme Testi (DART) misyonundan elde edilen görüntüler, asteroitlerin birbirleriyle parça alışverişi yaptığını ortaya koydu. Araştırmacılar, bulgular sayesinde artık Dünya'ya yakın cisimlerin zannettiklerinden çok daha dinamik olduklarını öğrendiklerini ifade etti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Dünya'ya yaklaşan asteroitlerde sıra dışı bulgu! Görüntüsü kayda alındı NASA'nın DART misyonundan elde edilen görüntüler, asteroitlerin birbirleriyle parça alışverişi yaptığını ve Dünya'ya yakın cisimlerin zannettiklerinden çok daha dinamik olduklarını ortaya koydu. Gök bilimciler, NASA'nın DART misyonu görsellerini inceleyerek Didymos ve uydusu Dimorphos arasındaki parça değişiminin ilk doğrudan görsel kanıtını buldu. Dimorphos yüzeyindeki parlak, yelpaze şekilli çizgiler, parçaların bir asteroitten diğerine doğal yollarla hareket ettiğini gösteriyor. Bu bulgu, Güneş ışığının küçük asteroitlerin dönme hızını artırarak parça kopmasına neden olan 'YORP etkisinin' de ilk görsel doğrulaması oldu. Araştırmacılar, bu keşfin Dünya'yı tehdit edebilecek asteroitleri ve değişimlerini anlamak için önemli olduğunu belirtti. Profesör Jessica Sunshine, asteroitlerin dinamik olmasının, gezegen savunma tedbirlerinin geliştirilmesine yardımcı olacağını ifade etti.

ABD'de araştırmacılar, Dünya'ya yakın asteroitlerin birbirlerine parçalarını fırlatarak yüzeylerini değiştirdiğinin ilk görsel kanıtını ortaya koydu.

'İLK DOĞRUDAN GÖRSEL KANIT' OLDU

ABD'deki Maryland Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre gök bilimciler, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 2022'deki Çifte Asteroit Yeniden Yönlendirme Testi (DART) misyonunda elde edilen görselleri inceledi.

Araştırmacılar, Dünya'ya yakın konumda yer alan Didymos asterodi ile daha küçük uydusu Dimorphos asteroitlerine ilişkin görüntülerde, uydu asteroidin yüzeyinde parlak, yelpaze şekilli çizgiler gözlemledi.

Dimorphos'un yüzeyindeki bu çizgilerin, bir asteroitteki parçaların bir başka asteroide doğal yollarla hareket etmesinin ilk doğrudan görsel kanıtı olduğu belirlendi.

Bu bulgu ayrıca Güneş ışığının küçük asteroitlerin dönme hızını artırarak ve yüzeylerinden parça kopmasına neden olması ve asteroit uyduları oluşturmasına yönelik "YORP etkisinin" de ilk defa görsel açıdan doğrulanmasını sağladı.

Araştırmacılar bulgunun, Dünya'yı potansiyel olarak tehdit edebilecek asteroitleri ve zaman içinde nasıl değiştiklerini anlama açısından önemli olduğunu ifade etti.

Çalışmanın baş yazarı Profesör Jessica Sunshine, "Artık bunların (Dünya'ya yakın asteroitlerin) daha önce sanıldığından çok daha dinamik olduklarını biliyoruz. Bu da modellerimizi ve gezegen savunma tedbirlerimizi geliştirmemize yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

Araştırmanın bulguları, "The Planetary Science Journal" adlı dergide yayımlandı.

NASA, 2022'deki DART programı kapsamında Dimorphos'a uzay aracıyla bilinçli şekilde çarparak yönünü değiştirmeyi başarmış, "çarpma önleme" konusunda bir ilke imza atmıştı.

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) bu başarıyı değerlendirmek üzere fırlattığı Hera uzay aracının, aralıkta Dimorphos'a varması ve asteroidi yakından incelemesi planlanıyor.