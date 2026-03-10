Menü Kapat
 Ömer Faruk Dogan

Amerikan ordusuna rest çeken yapay zeka şirketi Anthropic, ABD hükümetine dava açtı

Anthropic, ABD Savunma Bakanlığı'nın şirkete yönelik "tedarik zinciri riski" kararına karşı çıkarak iki ayrı dava açtı. Geliştirici firma, ürettiği yapay zeka modellerinin kitle gözetimi ve tam otonom silahlar gibi alanlarda kullanılmasına şiddetle karşı çıkıyor.

Amerikan ordusuna rest çeken yapay zeka şirketi Anthropic, ABD hükümetine dava açtı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
10.03.2026
14:48
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
14:48

şirketi Anthropic, geçtiğimiz hafta kendisini "tedarik zinciri riski" olarak tanımlayan 'na (DOD) karşı açtı. Claude sohbet robotunun geliştiricisi, haftalardır süregelen anlaşmazlıkların ardından pazartesi günü Kaliforniya ve Washington D.C.'de Pentagon aleyhine iki ayrı şikayet dilekçesi sundu.

Taraflar arasındaki temel kriz, Amerikan ordusunun Anthropic'in yapay zeka sistemlerine sınırsız erişim sağlayıp sağlayamayacağı etrafında şekilleniyor. Şirketin kesin olarak çizdiği iki kırmızı çizgi bulunuyor: Claude'un Amerikalıların kitlesel gözetiminde kullanılmaması ve hedef belirleme ile ateşleme kararlarında insan onayı olmadan çalışan tam otonom silahlara güç vermemesi.

Amerikan ordusuna rest çeken yapay zeka şirketi Anthropic, ABD hükümetine dava açtı

SAVUNMA BAKANI'NDAN "SINIRSIZ ERİŞİM" ÇIKIŞI

TechCrunch'ın haberine göre, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon'un "her türlü yasal amaç" için yapay zeka sistemlerine erişimi olması gerektiğini savundu. Hegseth'e göre askeri kurumların yetkileri özel bir şirket tarafından sınırlandırılmamalı.

Normal şartlarda ABD'nin yabancı düşmanları için kullanılan "tedarik zinciri riski" etiketi, Pentagon ile çalışan herhangi bir şirketin veya kurumun Anthropic modellerini kullanmamasını zorunlu kılıyor. Birçok özel şirket Anthropic ile çalışmaya devam etse de söz konusu yaptırım nedeniyle firmanın ABD devleti nezdindeki işlerinin büyük bir kısmını kaybetmesi bekleniyor.

Amerikan ordusuna rest çeken yapay zeka şirketi Anthropic, ABD hükümetine dava açtı

ANTHROPİC: "EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ VE YASA DIŞI"

Anthropic, San Francisco federal mahkemesine sunmuş olduğu şikayet dilekçesinde Savunma Bakanlığı'nın adımlarını "eşi benzeri görülmemiş ve yasa dışı" olarak nitelendirdi. Şirket, yönetimi misilleme yapmakla suçlarken dava dosyasında şu ifadelere yer veriliyor:

"Anayasa, hükümetin gücünü korunan nedeniyle bir şirketi cezalandırmak için kullanmasına izin vermez."

Dava dosyasına göre şirketin bahsettiği ifade özgürlüğü, "kendi yapay zeka hizmetlerinin sınırlamaları ve yapay zeka güvenliğine dair önemli meseleler" hakkındaki inançlarını kapsıyor.

Aralarında Savunma Bakanı Hegseth ve Başkan Trump'ın da bulunduğu yönetim kadrosu, Anthropic ile şirketin CEO'su Dario Amodei'yi "radikal" olmakla eleştirmişti. Anthropic ise hükümetin kendi görüşlerine katılmak veya ürünlerini kullanmak zorunda olmadığını, ancak devlet gücünü şirketin ifadelerini cezalandırmak ya da bastırmak amacıyla kullanamayacağını belirtiyor.

