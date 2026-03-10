Menü Kapat
Magazin
 Dilek Ulusan

Sahtekarlar dizisi bitti, Hilal Altınbilek Londra'ya yerleşti

Burak Deniz ile başrolünde yer aldığı Sahtekarlar dizisinin final olmasının ardından Hilal Altınbilek Türkiye'yi terk etti. İddialara göre, Hilal Altınbilek, sadece proje için Türkiye'ye gelecek.

Sahtekarlar dizisi bitti, Hilal Altınbilek Londra'ya yerleşti
Sahtekarlar dizisi, düşük reytingler nedeniyle kararı almışlardı. İzleyicisi tarafından merakla beklenen final bölümünün ertelendiği ortaya çıktı. Sahtekarlar, 7 Mart’ta değil 14 Mart’ta yayınlanacak bölümle final yapacak. 'in sahneleri bitti, oyuncu ise soluğu 'da aldı.

HİLAL ALTINBİLEK LONDRA'YA TAŞINDI

Başrolünde yer aldığı ‘Sahtekarlar’ dizisinin final kararı alınmasının ardından Hilal Altınbilek Londra’ya gidiyor. Gazeteci Mehmet Üstündağ’ın TV8’de yayınlanan “Gel Konuşalım” programında yaptığı açıklamaya göre; Londra’da kiralık ev tutan güzel oyuncu, dizideki son sahnesini çektikten sonra İngiltere’nin yolunu tutacak. Altınbilek’in Londra’ya yerleşeceği ve yalnızca yeni bir proje için Türkiye’ye geleceği konuşuluyor.

Sahtekarlar dizisi bitti, Hilal Altınbilek Londra'ya yerleşti

SAHTEKARLAR DİZİSİ BİTTİ, HİLAL ALTINBİLEK SİLDİ

Sahtekarlar dizisi için final kararı alındı. Başrollerini Hilal Altınbilek ile 'in paylaştığı dizinin final kararı alması hayranlarını üzerken başrol oyuncusunun hamlesi dikkatlerden kaçmadı. Altınbilek, dizide kardeşini oynayan Can Bartu Arslan'ı takipten çıktı.

Sahtekarlar dizisi bitti, Hilal Altınbilek Londra'ya yerleşti
