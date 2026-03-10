Sahtekarlar dizisi bitti, Hilal Altınbilek Londra'ya yerleşti

Sahtekarlar dizisi, düşük reytingler nedeniyle final kararı almışlardı. İzleyicisi tarafından merakla beklenen final bölümünün ertelendiği ortaya çıktı. Sahtekarlar, 7 Mart’ta değil 14 Mart’ta yayınlanacak bölümle final yapacak. Hilal Altınbilek'in sahneleri bitti, oyuncu ise soluğu Londra'da aldı.

HİLAL ALTINBİLEK LONDRA'YA TAŞINDI

Başrolünde yer aldığı ‘Sahtekarlar’ dizisinin final kararı alınmasının ardından Hilal Altınbilek Londra’ya gidiyor. Gazeteci Mehmet Üstündağ’ın TV8’de yayınlanan “Gel Konuşalım” programında yaptığı açıklamaya göre; Londra’da kiralık ev tutan güzel oyuncu, dizideki son sahnesini çektikten sonra İngiltere’nin yolunu tutacak. Altınbilek’in Londra’ya yerleşeceği ve yalnızca yeni bir proje için Türkiye’ye geleceği konuşuluyor.

SAHTEKARLAR DİZİSİ BİTTİ, HİLAL ALTINBİLEK SİLDİ

Sahtekarlar dizisi için final kararı alındı. Başrollerini Hilal Altınbilek ile Burak Deniz'in paylaştığı dizinin final kararı alması hayranlarını üzerken başrol oyuncusunun hamlesi dikkatlerden kaçmadı. Altınbilek, dizide kardeşini oynayan Can Bartu Arslan'ı takipten çıktı.