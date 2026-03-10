Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Eylül Öztürk eski eşi tarafından 2,8 milyon dolar dolandırıldığını açıkladı

Fenomen Eylül Öztürk, 7 yıllık eşi Kenan Özkan'dan geçtiğimiz yıl boşandı. Yaşamını ABD'de sürdüren Eylül Öztürk, yayınladığı videoda eşinin 2,8 milyon dolarlık birikimini bahis ve kumarda harcadığını iddia etti.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.03.2026
12:37
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
12:37

, 2,8 milyon dolarlık birikiminin eski eşi tarafından 2021 yılında ve bahiste harcandığını açıkladı.

EYLÜL ÖZTÜRK, 2,8 MİLYON DOLAR BİRKİMİNİ ESKİ EŞİNİN HARCADIĞINI İDDİA ETTİ

Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk, iki çocuğunun babası olan 7 yıllık eşi Kenan Özkan'dan geçtiğimiz yıl boşanmıştı. Ayrılık sonrası eski eşi hakkında birçok açıklama yapan Eylül Öztürk son olarak ise yayınladığı belgelerle çok konuşulacak iddialarda bulundu.

Eylül Öztürk eski eşi tarafından 2,8 milyon dolar dolandırıldığını açıkladı

Fenomenlere yönelik soruşturmada mal varlığına el konulan sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk ile eşi Kenan Özkan evliliklerinde yaşadığı sorunla gündemden düşmüyor. Sosyal medya hesabından video yayınlayan Eylül Öztürk, 2,8 milyon dolarlık birikiminin eski eşi tarafından 2021 yılında kumar ve bahiste harcandığını açıkladı.

Eylül Öztürk eski eşi tarafından 2,8 milyon dolar dolandırıldığını açıkladı

EYLÜL ÖZTÜRK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

4 Haziran 1986 doğumlu Eylül Öztürk, Vine videolarıyla tanınan, oyuncu, sunucu ve sosyal medya fenomenidir. Benzemez Kimse Sana yarışmasıyla çıkış yapan Öztürk, dizilerde rol almış ve kendi güzellik markasını kurmuştur. 2017'de Barış Kenan Özkan ile evlenen ve iki çocuğu olan Öztürk, hayatına ABD'de devam etmektedir.

Eylül Öztürk eski eşi tarafından 2,8 milyon dolar dolandırıldığını açıkladı
Dubai'de mahsur kalan Ivana Sert Türkiye'ye döndü
Nazlı Sabancı aylar sonra ortaya çıktı! İlk hamilelik karesi geldi
ETİKETLER
#boşanma
#sosyal medya fenomeni
#kumar
#bahis
#Eylül Öztürk
#Magazin
