Eylül Öztürk eski eşi tarafından 2,8 milyon dolar dolandırıldığını açıkladı

Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, 2,8 milyon dolarlık birikiminin eski eşi tarafından 2021 yılında kumar ve bahiste harcandığını açıkladı.

Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk, iki çocuğunun babası olan 7 yıllık eşi Kenan Özkan'dan geçtiğimiz yıl boşanmıştı. Ayrılık sonrası eski eşi hakkında birçok açıklama yapan Eylül Öztürk son olarak ise yayınladığı belgelerle çok konuşulacak iddialarda bulundu.

Fenomenlere yönelik soruşturmada mal varlığına el konulan sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk ile eşi Kenan Özkan evliliklerinde yaşadığı sorunla gündemden düşmüyor. Sosyal medya hesabından video yayınlayan Eylül Öztürk, 2,8 milyon dolarlık birikiminin eski eşi tarafından 2021 yılında kumar ve bahiste harcandığını açıkladı.

EYLÜL ÖZTÜRK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

4 Haziran 1986 doğumlu Eylül Öztürk, Vine videolarıyla tanınan, oyuncu, sunucu ve sosyal medya fenomenidir. Benzemez Kimse Sana yarışmasıyla çıkış yapan Öztürk, dizilerde rol almış ve kendi güzellik markasını kurmuştur. 2017'de Barış Kenan Özkan ile evlenen ve iki çocuğu olan Öztürk, hayatına ABD'de devam etmektedir.