Dubai'de mahsur kalan Ivana Sert Türkiye'ye döndü

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarının ardından, İran da Dubai'deki ABD üslerine saldırı gerçekleştirdi. Oğlu ile birlikte Dubai'de olan Ivana Sert Türkiye'ye dönüş yapamadı. Modacı Ivana Sert, son yaptığı paylaşımda Türkiye'ye döndüklerini duyurdu.

IVANA SERT TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Oğlu Ateş Sert ile birlikte Dubai'de bulunan Ivana Sert, uçak seferlerinin iptal olması nedeniyle bölgede mahsur kaldıklarını açıklamıştı. Ünlü modacı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Türkiye'ye döndüklerini duyurdu.

Sert, "Oğlumla birlikte hayatımızın en zor günlerinden geçtik. Savaşın gölgesinde Dubai'de günlerce mahsur kaldık. İçimdeki korkuyu ona hissettirmemek için güçlü durdum. Çünkü kalbimde biliyordum ki Allah bizi yalnız bırakmaz. Her an onun korumasını ve umudunu hissettim. Şükürler olsun, oğlumla birlikte ülkeme döndüm" ifadelerini kullandı.

Uçuşları iptal olan Ivana Sert, "Anormal günler yaşıyoruz. Sürekli alarmlar çalıyor. Korkutucu... Tam ülkemize döneceğimiz gün uçaklar iptal oldu. Bir an önce Türkiye'ye gelmek istiyoruz" demişti.

Ivana Sert, daha sonra, "Biz iyiyiz, Ateş ile hâlâ buradayız. Tabii ki korktuk, roket sesleri duymak, bomba sesleri duymak iyi bir şey değil, kolay değil. Şu an her şey yolunda gibi duruyor. Sakinleşiyor gibi görünüyor ortam. Buradakilere tavsiyem; sokaklara çok çıkmayın. Yarından sonra bence her şey normale dönecek." dedi.