Zafer Ergin'in setteki görüntüsü sevenlerini endişelendirdi

Kurtlar Vadisi dizisinde "Mehmet Karahanlı", Arka Sokaklar'da "Rıza Baba" karakteriyle tanınan Zafer Ergin dün akşam hastaneye kaldırıldı. Sanatçının beyin kanaması geçirdiği iddialarını eşi yalanlarken, ünlü sanatçının sette çekilmiş görüntüsü ise endişelendirdi.

HASTANEYE KALDIRILAN ZAFER ERGİN'İN SON SAĞLIK DURUMUNU EŞİ DUYURDU

Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü sanatçının enfeksiyon değerlerinin yüksek çıktığı ve hastanede kontrol amaçlı tutulduğu öğrenildi. Eşi Binnaz Ergin, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı: "Vücudu susuz kalmış. Enfeksiyonu da yüksek çıktı. Şimdi iyi. Kontrol amaçlı bugün hastanedeyiz. Çarşamba sete gidecek.” dedi.

ZAFER ERGİN'İN SETTEKİ SON GÖRÜNTÜSÜ HAYRANLARINI ENDİŞELENDİRDİ

Yaklaşık 20 sezondur Arka Sokaklar dizisinde rol alan Zafer Ergin, "hastaneye kaldırıldı" haberleriyle sevenlerini korkuttu. Zafer Ergin'in son sağlık durumu merak edilirken, sosyal medyada bir sanatçının sette çekilen görüntüsü gündem oldu. Ayakta durmakta güçlük çeken Zafer Ergin'in oldukça zayıfladığı görüldü.

ZAFER ERGİN KAÇ YAŞINDA?

30 Ağustos 1942 doğumlu Zafer Ergin, 1970'li ve 1980'li yıllarda TRT televizyonunda yayımlanan pek çok yabancı dizi ve sinema filmindeki ünlü aktörlerin Türkçe seslendirmesini gerçekleştirmiştir. Özellikle ünlü Türk aktör Cüneyt Arkın'ı birçok film ve dizi projesinde seslendirmiştir. 1980 yılında ise Cemil Demirsipahi'den müzik eğitimi almıştır. Oyuncu asıl çıkışını Kurtlar Vadisi dizisiyle yaşamıştır.