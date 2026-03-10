Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Nazlı Sabancı aylar sonra ortaya çıktı! İlk hamilelik karesi geldi

Hacı Sabancı ile ikinci bebeklerini beklediği ortaya çıkan Nazlı Sabancı, uzun bir aranın ardından paylaşım yaptı. Nazlı Sabancı, Dila Tarkan’ın baby shower’ında verdiği ilk “hamilelik” pozuyla gündem oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Nazlı Sabancı aylar sonra ortaya çıktı! İlk hamilelik karesi geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.03.2026
saat ikonu 10:28
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
saat ikonu 10:28

Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı'nın en büyük oğlu ’nın eşi 'nın ikinci bebeğine hamile olduğu iddiaları magazin gündeminde yer aldı. Nazlı Sabancı konuyla ilgili sessizliğini korurken, haftalar sonra ilk karesi geldi.

NAZLI SABANCI HAFTALAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Sabancı ailesinin en büyük oğlu Hacı Sabancı özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Fatma D.’nin Nazlı Sabancı ile evli olan iş insanı Hacı Sabancı’ya açtığı ‘babalık’ davası sonuçlanmış ve Hacı Sabancı’nın Uzay’ın babası olduğunun tespitine karar verilmişti.

Nazlı Sabancı aylar sonra ortaya çıktı! İlk hamilelik karesi geldi

Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Nazlı Sabancı ise ikinci kez hamile olduğu haberleriyle bir anda magazin gündemine oturdu. Dün cemiyet hayatının tanınan ismi Dila Tarkan’ın ikinci bebeği için düzenlenen baby shower davetine katılan Nazlı Sabancı'nın etkinlikten paylaştığı fotoğraflar kısa sürede gündem oldu. Nazlı Sabancı'nın ilk hamilelik pozuna da beğeni yağdı.

Nazlı Sabancı aylar sonra ortaya çıktı! İlk hamilelik karesi geldi

NAZLI SABANCI İLE HACI SABANCI OĞULLARINA ÖMER İSMİNİ VERECEK

Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı'nın erkek bebeklerine verecekleri isim açıklandı. Çiftin dünyaya gelecek olan erkek çocuğuna, aile büyüğünden olan, son derece anlamlı ve özel bir isim vermeyi istiyorlar. Gelen iddialara göre Nazlı ve Hacı Sabancı'nın doğacak çocuklarının ismi Ömer olacak. Kızlarına da babaanne Arzu Sabancı'nın ismi verilirken, oğullarına da dedeleri Ömer Sabancı'nın ismi verilecek.

Nazlı Sabancı aylar sonra ortaya çıktı! İlk hamilelik karesi geldi
ETİKETLER
#hamilelik
#hacı sabancı
#nazlı sabancı
#Sabancı Ailesi
#Ömer Sabancı
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.