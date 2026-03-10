Nazlı Sabancı aylar sonra ortaya çıktı! İlk hamilelik karesi geldi

Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı'nın en büyük oğlu Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı'nın ikinci bebeğine hamile olduğu iddiaları magazin gündeminde yer aldı. Nazlı Sabancı konuyla ilgili sessizliğini korurken, haftalar sonra ilk hamilelik karesi geldi.

NAZLI SABANCI HAFTALAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Sabancı ailesinin en büyük oğlu Hacı Sabancı özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Fatma D.’nin Nazlı Sabancı ile evli olan iş insanı Hacı Sabancı’ya açtığı ‘babalık’ davası sonuçlanmış ve Hacı Sabancı’nın Uzay’ın babası olduğunun tespitine karar verilmişti.

Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Nazlı Sabancı ise ikinci kez hamile olduğu haberleriyle bir anda magazin gündemine oturdu. Dün cemiyet hayatının tanınan ismi Dila Tarkan’ın ikinci bebeği için düzenlenen baby shower davetine katılan Nazlı Sabancı'nın etkinlikten paylaştığı fotoğraflar kısa sürede gündem oldu. Nazlı Sabancı'nın ilk hamilelik pozuna da beğeni yağdı.

NAZLI SABANCI İLE HACI SABANCI OĞULLARINA ÖMER İSMİNİ VERECEK

Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı'nın erkek bebeklerine verecekleri isim açıklandı. Çiftin dünyaya gelecek olan erkek çocuğuna, aile büyüğünden olan, son derece anlamlı ve özel bir isim vermeyi istiyorlar. Gelen iddialara göre Nazlı ve Hacı Sabancı'nın doğacak çocuklarının ismi Ömer olacak. Kızlarına da babaanne Arzu Sabancı'nın ismi verilirken, oğullarına da dedeleri Ömer Sabancı'nın ismi verilecek.