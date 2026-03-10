Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Hazar Ergüçlü ile 'DJ Artz' lakabıyla tanınan Efe Çelik ayrıldı

Son olarak İnci Taneleri dizisinde rol alan Hazar Ergüçlü, yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı 'DJ Artz' lakabıyla tanınan Efe Çelik ile ilişkilerini noktaladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hazar Ergüçlü ile 'DJ Artz' lakabıyla tanınan Efe Çelik ayrıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.03.2026
saat ikonu 13:44
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
saat ikonu 13:44

Kuzey Güney, Yüksek Sosyete, Medcezir ve Saklı gibi dizilerde rol alan ile '' lakabıyla tanınan Efe Çelik'in ayrıldığı iddia edildi. Evlenmeleri beklenen çift, sosyal medya hesaplarından birbirini sildi.

HAZAR ERGÜÇLÜ İLE EFE ÇELİK AYRILDI

Çiftin, yaklaşık üç yıl süren birlikteliği sona erdi. Hazar Ergüçlü ile Efe Çelik, sosyal medya üzerinden birbirlerini takip etmeyi de bıraktı.

Hazar Ergüçlü ile 'DJ Artz' lakabıyla tanınan Efe Çelik ayrıldı

HAZAR ERGÜÇLÜ İLE EFE ÇELİK'İN EVLENMESİ BEKLENİYORDU

Hazar Ergüçlü, daha önce verdiği bir röportajda evliliğe bakış açısını, "Doğru kişiyle kesinlikle olabilir gözüyle bakıyorum" sözleriyle ifade etmişti. Ünlü oyuncu, "Efe Çelik, doğru isim mi?" sorusuna "Bence doğru" yanıtını vermişti. Ergüçlü, "Evlilik teklifi gelirse ne dersiniz?" sorusuna ise "Bilmiyorum. Çok seviyorum. 'Evet' derim herhalde" cevabını vermişti.

Hazar Ergüçlü ile 'DJ Artz' lakabıyla tanınan Efe Çelik ayrıldı

Oyuncu Hazar Ergüçlü, katıldığı programda son dönemdeki ruh hâlinden bahsederek, “Son birkaç yıldır içimden hiçbir şey gelmiyor; hiç hevesim yok. Özellikle o ‘sinefilik’ yarışından çok yoruldum ve bu beni endişelendiriyor. ‘İzledin mi? Yeterince zeki misin? Anladın mı? Yeterince entelektüel misin?’ gibi sorulardan bıktım” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#Magazin
#ayrılık
#hazar ergüçlü
#Dj Artz
#Efe Çelik
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.