Hazar Ergüçlü ile 'DJ Artz' lakabıyla tanınan Efe Çelik ayrıldı

Kuzey Güney, Yüksek Sosyete, Medcezir ve Saklı gibi dizilerde rol alan Hazar Ergüçlü ile 'DJ Artz' lakabıyla tanınan Efe Çelik'in ayrıldığı iddia edildi. Evlenmeleri beklenen çift, sosyal medya hesaplarından birbirini sildi.

HAZAR ERGÜÇLÜ İLE EFE ÇELİK AYRILDI

Çiftin, yaklaşık üç yıl süren birlikteliği sona erdi. Hazar Ergüçlü ile Efe Çelik, sosyal medya üzerinden birbirlerini takip etmeyi de bıraktı.

HAZAR ERGÜÇLÜ İLE EFE ÇELİK'İN EVLENMESİ BEKLENİYORDU

Hazar Ergüçlü, daha önce verdiği bir röportajda evliliğe bakış açısını, "Doğru kişiyle kesinlikle olabilir gözüyle bakıyorum" sözleriyle ifade etmişti. Ünlü oyuncu, "Efe Çelik, doğru isim mi?" sorusuna "Bence doğru" yanıtını vermişti. Ergüçlü, "Evlilik teklifi gelirse ne dersiniz?" sorusuna ise "Bilmiyorum. Çok seviyorum. 'Evet' derim herhalde" cevabını vermişti.

Oyuncu Hazar Ergüçlü, katıldığı programda son dönemdeki ruh hâlinden bahsederek, “Son birkaç yıldır içimden hiçbir şey gelmiyor; hiç hevesim yok. Özellikle o ‘sinefilik’ yarışından çok yoruldum ve bu beni endişelendiriyor. ‘İzledin mi? Yeterince zeki misin? Anladın mı? Yeterince entelektüel misin?’ gibi sorulardan bıktım” ifadelerini kullandı.