Bellek ve işlemci fiyatları uçuşa geçti: Dizüstü bilgisayarlara yüzde 40 zam bekleniyor

Küresel çapta masaüstü bellek fiyatları bir miktar dengelenmiş gibi görünse de, dizüstü bilgisayar pazarında maliyetler hızla tırmanıyor. Özellikle SSD ve RAM fiyatlarındaki kesintisiz yükseliş, yeni bir PC almayı düşünenleri endişelendirmeye yetecek seviyelere ulaştı bile.

Teknoloji pazarını inceleyen araştırma şirketi TrendForce tarafından yayınlanan yeni bir rapor, mevcut donanım kıtlığının devam etmesi halinde standart dizüstü bilgisayar fiyatlarının yüzde 40 oranında artabileceğini öngörüyor.

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR FİYATLARI FIRLIYOR

Söz konusu kriz yalnızca RAM ve SSD bileşenleriyle sınırlı kalmıyor; işlemci (CPU) tarafındaki sıkıntılar da maliyetleri doğrudan etkiliyor. TrendForce'a göre, yurt dışında 900 dolar bandındaki standart bir dizüstü bilgisayarın fiyatı yalnızca bellek kıtlığı sebebiyle yüzde 30 oranında artış riski taşıyor.

İşlemci fiyatlarındaki fahiş yükseliş de hesaba katıldığında beklenen zam oranı yüzde 40 seviyesine kadar çıkabiliyor. Maliyetlerdeki artışın temelinde ise cihazın üretim masrafını (BOM) oluşturan ana parçaların fiyatlarındaki dengesizlik yatıyor.

Normal şartlarda bellek ve işlemci ikilisi toplam üretim masrafının yaklaşık yüzde 45'ine denk gelirken, güncel zam dalgasıyla oranın yüzde 58 seviyelerine ulaşma tehlikesi bulunuyor.

TEDARİK KRİZİ MARKALARI ZORA SOKUYOR

TrendForce araştırması, RAM ve SSD kombinasyonunun maliyetlere etkisinin RAM-CPU ikilisine kıyasla çok daha düşük kaldığını gösteriyor. RAM, CPU ve SSD üçlüsü bir dizüstü bilgisayarın üretim faturasının yüzde 45'ini oluştururken, sadece RAM ve SSD'ler yüzde 15'lik bir paya sahip.

Parça fiyatlarındaki ani fırlamalar da üretici firmaları köşeye sıkıştırıyor. Şirketler, yeni piyasaya sürecekleri modeller için satın alma stratejilerini belirlemekte büyük belirsizlikler yaşıyorlar. Fiyatlardaki tırmanışın 2026'nın ilk çeyreğinde doğrudan etiketlere yansıması bekleniyor.