Teknoloji


 Ömer Faruk Dogan

2 bin dolarlık katlanabilir iPhone geliyor: 'iPhone Ultra' ortaya çıktı

Apple, kısa süre önce piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı MacBook Neo modelinin ardından rotasını lüks segmente çeviriyor. Şirketin, katlanabilir iPhone ve dokunmatik ekranlı MacBook gibi cihazları içerecek "Ultra" serisi üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Peki iPhone Ultra özellikleri nasıl olacak?

Geçtiğimiz hafta 37 bin 999 TL'lik başlangıç fiyatıyla uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarı olan MacBook Neo'yu tanıtan , yelpazenin diğer ucundaki müşterilerini de unutmuyor. Öğrenciler için 31 bin 999 TL'ye kadar inen fiyata sahip Neo'nun aksine şirket, şu sıralar cebi hayli yakacak yeni premium ürünler geliştirmekle meşgul.

HABERİN ÖZETİ

2 bin dolarlık katlanabilir iPhone geliyor: 'iPhone Ultra' ortaya çıktı

Apple, MacBook Neo'nun aksine, 'Ultra' ismini taşıyacak yeni premium ürün ailesiyle üst düzey pazar segmentine odaklanıyor.
Apple'ın yeni üst düzey cihaz ailesi 'Ultra' olarak isimlendirilecek.
Katlanabilir iPhone Ultra'nın 2 bin dolardan başlayan fiyatla piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Yeni nesil AirPods Ultra, Siri'nin yapay zeka özellikleri için bilgisayarlı görü kameraları içerecek.
Apple, dokunmatik ekranlı bir MacBook modelini mevcut Pro serisinden bağımsız ve daha yüksek fiyatlı bir ürün olarak sunmayı planlıyor.
Mark Gurman tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, Apple'ın üst düzey cihaz ailesi "Ultra" olarak isimlendirilecek. Aslında teknoloji devinin halihazırda Apple Watch Ultra, CarPlay Ultra ve M-Ultra çipleri gibi aynı etiketi taşıyan ürünleri mevcut. Ancak şimdiye kadar telefon ve bilgisayarlarında bu ismi kullanmıyordu.

KATLANABİLİR IPHONE ULTRA 2 BİN DOLARDAN BAŞLAYABİLİR

Gurman'ın paylaştığı bilgilere göre, merakla beklenen katlanabilir iPhone modelinin adı belli oldu: iPhone Ultra'nın 2 bin dolarlık başlangıç fiyatıyla raflardaki yerini alacağı tahmin ediliyor. Akıllı telefonun yeni nesil AirPods Ultra ve dokunmatik ekranlı MacBook Ultra ile tanıtılacağı belirtiliyor.

iPhone Fold'a ait olduğu iddia edilen CAD görseli paylaşıldı:

2 bin dolarlık katlanabilir iPhone geliyor: 'iPhone Ultra' ortaya çıktı

Öte tarafta yeni nesil AirPods modellerinin Siri'nin yapay zeka asistanı özellikleri için görsel verileri kullanmasını sağlayacak "bilgisayarlı görü kameraları" içereceği bildiriliyor. Mark Gurman, kameralı kulaklıkların yüksek fiyatlı seriye dahil edileceğine ve mevcut AirPods Pro'dan çok daha üst düzey bir donanım olacağına inanıyor.

DOKUNMATİK EKRANLI MACBOOK SERİSİ YOLDA

Aynı zamanda Apple, uzun zamandır söylentileri dolaşan dokunmatik ekranlı MacBook'u mevcut Pro dizüstü bilgisayar serisinden tamamen bağımsız bir ürün olarak sunmayı planlıyor. Raporda, söz konusu modelin MacBook Pro'nun yerini almak yerine onunla birlikte satılmak istendiği vurgulanıyor.

Üstelik dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayarın fiyatı, kısa süre önce duyurulan M5 Pro ve M5 Max MacBook Pro modellerinden bile daha yüksek seviyelere ulaşabilir. Şu anki tabloda M5 Max işlemcili bir MacBook Pro'nun yurt dışında 3 bin 599 dolardan (Türkiye'de 222 bin 499 TL) başlayan fiyatlarla satıldığını hatırlatmakta fayda var.

