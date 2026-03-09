Lise öğrencileri, yoklamada kağıt kalem devrini geliştirdikleri dijital sistemle kapattı

Tokat'ta bulunan Zile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin geliştirdiği yerli parmak izi okuma sistemiyle okul yoklamaları anlık olarak dijital ortamda yapılmaya başlandı. Öğrenciler, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonu kapsamında önemli bir başarıya imza attılar.

ÖĞRENCİLERDEN DİJİTAL YOKLAMA CİHAZI: ZİPOS

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonu doğrultusunda Zile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin de destekleriyle dijital yoklama cihazı olan "ZİPOS" sistemini hayata geçirdi.

Tamamen yerli imkanlarla tasarlanan sistemde öğrencilerin giriş çıkışlarının ve özellikle taşımalı eğitim kapsamındaki servis hareketlerinin anlık olarak takip edilmesi sağlanıyor. Tamamen okulun kendi imkânlarıyla geliştirilen ZİPOS sistemi sayesinde öğrenci takibinin daha hızlı, düzenli ve şeffaf şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Öğrencilerin okula giriş-çıkış saatlerinin geliştirdikleri cihaz sayesinde anlık olarak takip ettiklerini söyleyen Okul Müdürü Onur Demirmen, milli teknoloji hareketi kapsamında 5 öğrenci ve 3 öğretmenin koordineli çalışmalarıyla hayata geçirdikleri bu projeyle birlikte 90 taşımalı öğrencilerinin servis takip ve denetimlerini, okula giriş-çıkış saatlerini modern çağın gerekliliklerini yerine getirecek şekilde kayda aldıklarını belirtti.

Demirmen, sözlerini şöyle noktaladı:

"Gerçekleştirdiğimiz bu çalışmayla birlikte eskiden kâğıt kalemle yapılan düzenli takibin bulunmadığı bu sistem yerine modern teknolojinin gerekliliklerini yerine getirerek öğrencilerimiziz özverili çalışmasıyla öğrencilerimizin okula giriş-çıkış saatleri anlık olarak takip edilmektedir. Herhangi bir hataya yer verilmeden düzenli kontrollerimiz bu sayede modern çağın gerekliliklerine uygun olarak yerine getirmektedir."