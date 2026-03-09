Menü Kapat
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Lise öğrencileri, yoklamada kağıt kalem devrini geliştirdikleri dijital sistemle kapattı

Tokat’ın Zile ilçesindeki lise öğrencileri, "ZİPOS" adını verdikleri yerli parmak izi okuma sistemini geliştirerek dijital yoklama dönemini başlattı. Okulun kendi imkanlarıyla hayata geçirilen proje, kağıt-kalemle yapılan eski yöntemleri ortadan kaldırdı.

Tokat'ta bulunan Zile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin geliştirdiği yerli parmak izi okuma sistemiyle okul yoklamaları anlık olarak dijital ortamda yapılmaya başlandı. Öğrenciler, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonu kapsamında önemli bir başarıya imza attılar.

Tokat'ın Zile ilçesindeki Zile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yerli parmak izi okuma sistemi 'ZİPOS' ile okul yoklamalarını anlık olarak dijital ortamda yapmaya başladı.
Zile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle 'ZİPOS' adını verdikleri dijital yoklama cihazını geliştirdi.
Tamamen yerli imkanlarla tasarlanan sistem, öğrencilerin giriş çıkışlarını ve taşımalı eğitim kapsamındaki servis hareketlerini anlık takip ediyor.
ZİPOS sistemi sayesinde öğrenci takibinin daha hızlı, düzenli ve şeffaf yürütülmesi hedefleniyor.
Okul Müdürü Onur Demirmen, 5 öğrenci ve 3 öğretmenin koordineli çalışmasıyla hayata geçirilen projeyle 90 taşımalı öğrencinin servis takip ve denetimleri ile okula giriş-çıkış saatlerinin kaydedildiğini belirtti.
Bu sistemle birlikte eskiden kağıt kalemle yapılan takibin yerine modern teknolojinin gerekliliklerini yerine getirerek öğrencilerin okula giriş-çıkış saatleri anlık olarak hatasız takip ediliyor.
ÖĞRENCİLERDEN DİJİTAL YOKLAMA CİHAZI: ZİPOS

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonu doğrultusunda Zile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin de destekleriyle dijital yoklama cihazı olan "ZİPOS" sistemini hayata geçirdi.

Lise öğrencileri, yoklamada kağıt kalem devrini geliştirdikleri dijital sistemle kapattı

Tamamen yerli imkanlarla tasarlanan sistemde öğrencilerin giriş çıkışlarının ve özellikle taşımalı eğitim kapsamındaki servis hareketlerinin anlık olarak takip edilmesi sağlanıyor. Tamamen okulun kendi imkânlarıyla geliştirilen ZİPOS sistemi sayesinde öğrenci takibinin daha hızlı, düzenli ve şeffaf şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Lise öğrencileri, yoklamada kağıt kalem devrini geliştirdikleri dijital sistemle kapattı

Öğrencilerin okula giriş-çıkış saatlerinin geliştirdikleri cihaz sayesinde anlık olarak takip ettiklerini söyleyen Okul Müdürü Onur Demirmen, milli teknoloji hareketi kapsamında 5 öğrenci ve 3 öğretmenin koordineli çalışmalarıyla hayata geçirdikleri bu projeyle birlikte 90 taşımalı öğrencilerinin servis takip ve denetimlerini, okula giriş-çıkış saatlerini modern çağın gerekliliklerini yerine getirecek şekilde kayda aldıklarını belirtti.

Lise öğrencileri, yoklamada kağıt kalem devrini geliştirdikleri dijital sistemle kapattı

Demirmen, sözlerini şöyle noktaladı:

"Gerçekleştirdiğimiz bu çalışmayla birlikte eskiden kâğıt kalemle yapılan düzenli takibin bulunmadığı bu sistem yerine modern teknolojinin gerekliliklerini yerine getirerek öğrencilerimiziz özverili çalışmasıyla öğrencilerimizin okula giriş-çıkış saatleri anlık olarak takip edilmektedir. Herhangi bir hataya yer verilmeden düzenli kontrollerimiz bu sayede modern çağın gerekliliklerine uygun olarak yerine getirmektedir."

Lise öğrencileri, yoklamada kağıt kalem devrini geliştirdikleri dijital sistemle kapattı
