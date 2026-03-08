Orta Doğu'ya damga vurmaya geliyor! Türkiye'nin durdurulamaz gücü: İşte en uzun menzilli yerli füzeler

ABD ve İran arasında başlayan savaş, İsrail’in gerginliği tırmandırmasıyla Orta Doğu’nun felakete sürüklenmesi ülkelerin savunma teknolojilerini gündeme getirdi. İran en uzun menzilli füzeleriyle Tel-Aviv’vi ve ABD üslerini hedef alıyor. İran’ın bir uzun menzilli balistik füzesi tüm Orta Doğu’yu kapsayacak şekilde 2800’ü buluyor.

Savunma sanayide dünyanın gözdesi haline gelen Türkiye’de de yerli füze çalışmaları sürüyor. Türkiye'nin füze envanteri merak ediliyor. Stratejik hedefler üzerinde etkili ateş gücü oluşturan yerli füzelerden TAYFUN balistik füzesinin gelişimi devam ediyor.

TÜRKİYE'NİN ELİNDEKİ FÜZELER

İşte Türkiye’nin envanterindeki caydırıcı en uzun menzilli füzeler:

BORA: 280 km menzil. Parçacık etkili tahrip başlığı taşıyor. Hedefleri arasında radar mevzileri, hava savunma sistemleri, toplanma bölgeleri, lojistik tesisler ve komuta merkezleri bulunuyor. Doğruluk değeri (CEP) 10 metre.

ROKETSAN tarafından üretilen hava sistemleri arasında bulunan 250 kilometre menzilli Stand-OffMühimmatı (SOM), muharebe sahası derinliklerinde yoğun şekilde korunan kara ve deniz hedeflerine karşı, hava savunma füze sistemlerinin menzili dışında, havadan karaya/satha kullanılan seyir füzesi olarak öne çıkıyor.

KARA ATMACA: 280 km menzile sahip seyir füzesi. Taktik kara araçlarından atılabiliyor. Sabit kara hedeflerine karşı stratejik vurucu güç sunuyor.

Deniz ATMACA: 250 km menzilli gemisavar seyir füzesi. Su üstü gemilere karşı kara, gemi ve denizaltı platformlarından fırlatılabiliyor.

İHA-230 Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füzesi, psikolojik harp unsuru açısından düşman hava savunma tehditlerinden uzak kalınarak hedefin etki altına alınabilmesine olanak sağlıyor. Füzenin 150 kilometre menzili bulunurken, bu rakam, İHA-122 Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füze'nde 55 kilometre olarak biliniyor.

Gemisavar Füzesi ATMACA, su üstü gemilere, deniz altı, sabit lançer ve taktik tekerlekli araçlara entegre edilebilen, 250 kilometre menzilli, düşük radar izi ve yüksek hedef vuruş hassasiyetine sahip seyir füzesi olarak dikkati çekiyor.

ÇAKIR Seyir Füzesi, farklı platformlarda çoklu taşıma özelliği ile entegre edilebilen, düşük görünürlük ve yüksek hedef vuruş hassasiyetine sahip yeni nesil seyir füzesi olarak öne çıkıyor. Füzenin havadan atılan versiyonu 150 kilometre, üstü satıhtan atılan versiyonu ise 100 kilometre üstü menzile sahip.

SİPER Ürün-1: 100 km menzilli uzun menzilli hava savunma füzesi. Hava soluyan hedefler ve seyir füzelerine karşı kullanılıyor.

SİPER Ürün-2: 150+ km menzilli gelişmiş varyant. Balistik füzelere karşı stratejik bölgelerde görev yapacak şekilde tasarlandı.

ALKA: 750–1500 metre menzilli lazer ve elektromanyetik füze sistemi. Dron ve mini hava araçlarını etkisiz hale getirmek için geliştirildi.

TAYFUN: Türkiye'nin ilk ve en uzun menzilli (2500 km+), 7+ ton ağırlığında ve hipersonik (Mach 5+) hıza sahip yerli balistik füzesidir.

TAYFUN FÜZESİ TEMEL ÖZELLİKLERİ (BLOK 4 VE GELİŞMİŞ VERSİYONLAR)

İlk testi 2022’de Rize’de yapılan Tayfun füzesinin özellikleri

Tipi: Taktik/Kısa-Orta Menzilli Balistik Füze (SRBM/MRBM).

Menzil: 500+ km'den başlayarak güncel geliştirme çalışmalarıyla 2000-2500 km+ seviyelerine ulaşmıştır.

Hız: Ses hızının 5 katı üzerinde (Mach 5+) hipersonik hız

Ağırlık/Boyut: Yaklaşık 7.2-7.3 ton ağırlığında ve 10 metre uzunluğunda.

Hassasiyet: GPS/INS destekli navigasyon ile 5 metre ve altı dairesel hata payı (CEP).

Özellikler: Hareketli (mobil) araçtan fırlatılma, yüksek manevra kabiliyeti, karıştırmaya karşı dayanıklı (anti-jamming) sistemler.