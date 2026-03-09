Sevilen Xiaomi modeli için son büyük Android güncellemesi yayınlandı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Xiaomi, 2023 yılında piyasaya sürdüğü sevilen modeli Xiaomi 13 Lite için Android 15 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini yayınlamaya başladı. Fakat Gizmochina sitesinin haberine göre, kullanıcılara ulaşan paket ne yazık ki cihaz için yolun sonu anlamına geliyor.
Akıllı telefon, 2023 yılının başlarında kutusundan Android 12 işletim sistemiyle çıkmıştı. Piyasaya sürüldüğü günden itibaren üç farklı Android sürümü eskiten model, artık daha fazla işletim sistemi yükseltmesi almayacak. Resmi web sitesindeki verilere göre cihazın yazılım desteği Ağustos 2026 tarihinde tamamen sona erecek.
Belirtilen tarihe kadar yalnızca bir veya iki adet güvenlik yaması yayınlanması bekleniyor. Kullanıcılar cihazlarını HyperOS 3.1 veya HyperOS 4.0 sürümlerine yükseltme şansına sahip olamayacaklar.
Android 16 tabanlı yazılımlar kadar kapsamlı olmasa da, Android 15 destekli HyperOS 3 sürümü kullanıcılara çok sayıda görsel zenginlik vadediyor. Sistem genelinde sunulan yeni simgeler, güncellenmiş pil ile sinyal göstergeleri, geliştirilmiş animasyonlar ve bulanıklık efektleri dikkat çeken yenilikler arasında yer alıyor.
Aynı zamanda çoklu görev yeteneklerine sahip "Hyper Island" özelliği de kullanıcılara sunuldu. Apple ekosistemiyle entegrasyonu da güçlendiren marka, iPhone arama/SMS yönlendirme ve MacBook ile ekran paylaşımı gibi seçenekleri sisteme dahil etti.
Kademeli olarak dağıtılmaya başlanan yazılım Avrupa, Türkiye, Tayvan ve Rusya gibi ülkelerdeki cihazlara ulaşmaya başladı. Türkiye'deki kullanıcılar "OS3.0.1.0.VLLTRXM" donanım sürümüyle güncellemeyi indirebiliyorlar. Cihazı yeni sürüme geçirmek isteyenlerin ayarlar menüsündeki "Cihazım" bölümüne giderek üst kısımdaki HyperOS logosuna dokunmaları yeterli oluyor.