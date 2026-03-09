Menü Kapat
Sevilen Xiaomi modeli için son büyük Android güncellemesi yayınlandı

Xiaomi 13 Lite kullanıcıları, cihazlarına çok sayıda yapay zeka özelliği ve görsel yenilik katan Android 15 tabanlı HyperOS 3 sürümüne nihayet kavuştu. Ancak akıllı telefon bundan başka bir güncelleme almayacak.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
09.03.2026
saat ikonu 13:45
|
GÜNCELLEME:
09.03.2026
saat ikonu 13:48

Xiaomi, 2023 yılında piyasaya sürdüğü sevilen modeli Xiaomi 13 Lite için tabanlı HyperOS 3 güncellemesini yayınlamaya başladı. Fakat Gizmochina sitesinin haberine göre, kullanıcılara ulaşan paket ne yazık ki cihaz için yolun sonu anlamına geliyor.

Sevilen Xiaomi modeli için son büyük Android güncellemesi yayınlandı

0:00 120
HABERİN ÖZETİ

Sevilen Xiaomi modeli için son büyük Android güncellemesi yayınlandı

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Xiaomi 13 Lite için Android 15 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi yayınlandı, ancak bu güncelleme cihazın son işletim sistemi yükseltmesi olacak.
Xiaomi 13 Lite, kutusundan Android 12 ile çıkmıştı ve toplamda üç Android sürümü güncellemesi aldı.
Cihazın yazılım desteği Ağustos 2026'da sona erecek ve daha sonra yalnızca bir veya iki güvenlik yaması bekleniyor.
HyperOS 3, yeni simgeler, güncellenmiş pil ve sinyal göstergeleri, geliştirilmiş animasyonlar ve bulanıklık efektleri gibi görsel yenilikler sunuyor.
Ayrıca çoklu görev yetenekleri için 'Hyper Island' özelliği ve Apple ekosistemiyle entegrasyonu güçlendiren özellikler bulunuyor.
Türkiye'deki kullanıcılar 'OS3.0.1.0.VLLTRXM' donanım sürümüyle güncellemeyi indirebiliyorlar.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

XIAOMI 13 LITE İÇİN VEDA VAKTİ

Akıllı telefon, 2023 yılının başlarında kutusundan Android 12 işletim sistemiyle çıkmıştı. Piyasaya sürüldüğü günden itibaren üç farklı Android sürümü eskiten model, artık daha fazla işletim sistemi yükseltmesi almayacak. Resmi web sitesindeki verilere göre cihazın yazılım desteği Ağustos 2026 tarihinde tamamen sona erecek.

Belirtilen tarihe kadar yalnızca bir veya iki adet güvenlik yaması yayınlanması bekleniyor. Kullanıcılar cihazlarını HyperOS 3.1 veya HyperOS 4.0 sürümlerine yükseltme şansına sahip olamayacaklar.

Sevilen Xiaomi modeli için son büyük Android güncellemesi yayınlandı

YENİ SÜRÜM HANGİ YENİLİKLERİ SUNUYOR?

Android 16 tabanlı yazılımlar kadar kapsamlı olmasa da, Android 15 destekli HyperOS 3 sürümü kullanıcılara çok sayıda görsel zenginlik vadediyor. Sistem genelinde sunulan yeni simgeler, güncellenmiş pil ile sinyal göstergeleri, geliştirilmiş animasyonlar ve bulanıklık efektleri dikkat çeken yenilikler arasında yer alıyor.

Aynı zamanda çoklu görev yeteneklerine sahip "Hyper Island" özelliği de kullanıcılara sunuldu. Apple ekosistemiyle entegrasyonu da güçlendiren marka, iPhone arama/SMS yönlendirme ve MacBook ile ekran paylaşımı gibi seçenekleri sisteme dahil etti.

Sevilen Xiaomi modeli için son büyük Android güncellemesi yayınlandı

XIAOMI 13 LITE MODELİ NASIL GÜNCELLENİR?

Kademeli olarak dağıtılmaya başlanan yazılım Avrupa, Türkiye, Tayvan ve Rusya gibi ülkelerdeki cihazlara ulaşmaya başladı. Türkiye'deki kullanıcılar "OS3.0.1.0.VLLTRXM" donanım sürümüyle güncellemeyi indirebiliyorlar. Cihazı yeni sürüme geçirmek isteyenlerin ayarlar menüsündeki "Cihazım" bölümüne giderek üst kısımdaki HyperOS logosuna dokunmaları yeterli oluyor.

