Japon video oyun şirketi Nintendo, Donald Trump yönetiminin uyguladığı gümrük vergisi politikaları nedeniyle ABD hükümetine dava açtı. Aftermath'ın haberine göre firmanın hedefinde Hazine Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ile Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi yer alıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Nintendo, ABD hükümetiyle davalık oldu: Gümrük vergilerini geri istiyor Japon video oyunu şirketi Nintendo, Donald Trump yönetiminin uyguladığı gümrük vergisi politikaları nedeniyle ABD hükümetine dava açarak ödediği haksız vergilerin faiziyle birlikte iadesini talep etti. Nintendo, Hazine Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi'ni hedef alarak ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'ne başvurdu. Şirket, Trump'ın gümrük vergilerinin uygulanması sebebiyle önemli ölçüde zarara uğradığını öne sürdü. Geçtiğimiz şubat ayında ABD Yüksek Mahkemesi, Trump yönetiminin IEEPA üzerinden uyguladığı küresel gümrük vergilerinin yasa dışı olduğuna hükmetmişti. ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi, hukuka aykırı toplanan vergilerin şirketlere iadesi için bir sistem hazırlıyor. Trump, mahkeme kararının ardından gümrük vergilerini farklı yöntemlerle yeniden uygulamaya koyma planlarını duyurdu.

Geçtiğimiz şubat ayında ABD Yüksek Mahkemesi, Trump yönetiminin Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası (IEEPA) üzerinden uyguladığı küresel gümrük vergilerinin yasa dışı olduğuna hükmetmişti. Karar üzerine harekete geçen Nintendo, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak hakkını aramaya karar verdi.

NİNTENDO: "CİDDİ ZARARA UĞRADIK"

Şirket avukatları, Trump'ın gümrük vergilerinin uygulanması sebebiyle markanın önemli ölçüde zarara uğradığını öne sürdü. Ve ürünlerinin ABD'ye girişinde ödemiş olduğu "haksız vergilerin faiziyle birlikte derhal iade edilmesini" talep etti. Konuya ilişkin kısa bir açıklama yapan Nintendo of America yetkilileri şunları söyledi:

"Talepte bulunduğumuzu doğrulayabiliriz. Konu hakkında paylaşacak başka bir detayımız yok."

SWITCH 2 FİYATLARI ETKİLENMEMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere Nintendo, Ağustos 2025'te piyasa koşullarını gerekçe göstererek orijinal Nintendo Switch fiyatlarına zam yapmıştı. Fakat firmanın yeni nesil konsolu Switch 2'nin fiyat etiketinde henüz bir değişikliğe gidilmedi. Mevcut RAM tedarik sıkıntılarının gelecekte konsol fiyatlarında yeni bir artışa yol açabileceği konuşuluyor.

ŞİRKETLER PARA İADESİ BEKLİYOR

Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin kararında, hukuka aykırı şekilde toplanan vergilerin şirketlere nasıl iade edileceği netleştirilmemişti. The Guardian tarafından paylaşılan raporlara göre, ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi söz konusu mağduriyetleri gidermek adına iade sistemi hazırlıyor.

Ancak Trump, mahkeme kararının ardından yaptığı basın toplantısında gümrük vergilerini farklı ve daha kısıtlı yöntemlerle yeniden uygulamaya koyma planlarını duyurdu.