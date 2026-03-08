Nintendo, ABD hükümetiyle davalık oldu: Gümrük vergilerini geri istiyor

Kategoriler
Japon video oyun şirketi Nintendo, Donald Trump yönetiminin uyguladığı gümrük vergisi politikaları nedeniyle ABD hükümetine dava açtı. Aftermath'ın haberine göre firmanın hedefinde Hazine Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ile Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi yer alıyor.
Geçtiğimiz şubat ayında ABD Yüksek Mahkemesi, Trump yönetiminin Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası (IEEPA) üzerinden uyguladığı küresel gümrük vergilerinin yasa dışı olduğuna hükmetmişti. Karar üzerine harekete geçen Nintendo, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak hakkını aramaya karar verdi.
Şirket avukatları, Trump'ın gümrük vergilerinin uygulanması sebebiyle markanın önemli ölçüde zarara uğradığını öne sürdü. Ve ürünlerinin ABD'ye girişinde ödemiş olduğu "haksız vergilerin faiziyle birlikte derhal iade edilmesini" talep etti. Konuya ilişkin kısa bir açıklama yapan Nintendo of America yetkilileri şunları söyledi:
"Talepte bulunduğumuzu doğrulayabiliriz. Konu hakkında paylaşacak başka bir detayımız yok."
Hatırlanacağı üzere Nintendo, Ağustos 2025'te piyasa koşullarını gerekçe göstererek orijinal Nintendo Switch fiyatlarına zam yapmıştı. Fakat firmanın yeni nesil konsolu Switch 2'nin fiyat etiketinde henüz bir değişikliğe gidilmedi. Mevcut RAM tedarik sıkıntılarının gelecekte konsol fiyatlarında yeni bir artışa yol açabileceği konuşuluyor.
Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin kararında, hukuka aykırı şekilde toplanan vergilerin şirketlere nasıl iade edileceği netleştirilmemişti. The Guardian tarafından paylaşılan raporlara göre, ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi söz konusu mağduriyetleri gidermek adına iade sistemi hazırlıyor.
Ancak Trump, mahkeme kararının ardından yaptığı basın toplantısında gümrük vergilerini farklı ve daha kısıtlı yöntemlerle yeniden uygulamaya koyma planlarını duyurdu.