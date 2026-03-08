Menü Kapat
Xiaomi, akıllı telefonlar için yapay zeka asistanını tanıttı: Miclaw

Xiaomi yeni yapay zeka aracı miclaw'ı tanıttı. MiMo dil modeliyle çalışan sistem, karmaşık kullanıcı taleplerini anlayarak uygulamalar arası işlemleri kendi başına otonom şekilde yürütebiliyor.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
08.03.2026
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
08.03.2026
saat ikonu 09:51

Çinli devi , akıllı telefonları için yeni asistanı "miclaw"ı tanıttı. Gizmochina'nın haberine göre, sadece soruları cevaplamak gibi basit işlemlerle sınırlı kalmayan araç, cihazda kendi başına kararlar alabilen otonom bir platform olarak çalışıyor.

Xiaomi'nin MiMo büyük dil modelinden güç alan uygulama, karmaşık komutları analiz edip farklı sistem araçları ile etkileşime girerek işlemleri baştan sona tamamlayabiliyor. Kullanıcılar gerekli izinleri verdiğinde, sistem işlevlerine ve desteklenen üçüncü taraf uygulamalara erişim sağlayan yapay zeka, görevlerin nasıl yapılacağına tamamen kendisi karar veriyor.

Örneğin arka arkaya uygulama açmayı, sistem verilerini kontrol etmeyi veya belirli bir işlevi tetiklemeyi gerektiren taleplerde asistan tüm adımları sırasıyla yürütüyor. Şirketin açıklamalarına göre yapay zeka, çok karmaşık komutları bile yorumlayarak somut eylemlere dökme yeteneğine sahip.

XIAOMI MICLAW NASIL KULLANILIR?

Kapalı Beta sürecinde olan Xiaomi miclaw uygulamasına şimdilik sadece özel davetiye ile katılım sağlanabiliyor. Henüz deneysel aşamada olan yazılımın güvenilirliği, güç tüketimi ve karmaşık görevlerdeki başarı oranları geliştirilmeye devam ediyor. Haliyle bazı işlemlerin başarısız olabileceği veya tutarsız çalışabileceği belirtiliyor.

Geliştirici ekip, test sürümünün ana cihazlara yüklenmemesi ve denemeden önce verilerin mutlaka yedeklenmesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

Peki Xiaomi miclaw destekleyen Xiaomi telefonlar hangileri? Yeni asistanın test sürümü şu an için aralarında Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi 17 Ultra ve Xiaomi 17 Ultra Leica Edition modellerinin yer aldığı dar bir cihaz yelpazesini destekliyor.

Veri gizliliği konusunda da önemli güvenceler sunan Xiaomi, kullanıcı etkileşimlerinden elde edilen verilerin yapay zeka modellerini eğitmek amacıyla kullanılmayacağını açıkça vurguluyor. Model eğitimi yalnızca herkese açık veya yetkilendirilmiş veri kümeleriyle gerçekleştirilirken, kişisel komutlar sadece anlık işlemleri yürütmek için değerlendiriliyor. Hassas bilgilerin işlenmesi ise tamamen cihaz üzerinde, şirketin "uç-bulut gizlilik bilişimi" adını verdiği özel bir yapıyla güvenle sağlanıyor.

