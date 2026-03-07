Menü Kapat
TGRT Haber
Teknoloji
Editor
 Serhat Yıldız

Nvidia Çin için ürettiği H200 hızlandırıcıların üretimini durdurdu

ABD ve Çin arasındaki teknoloji kısıtlamalarının ortasında kalan Nvidia’nın Çin’e özel geliştirdiği H200 hızlandırıcıları beklenen ilgiyi görmedi. Şirket üretimi durdururken, üretilmiş 250 bin adet ürün iki ülkenin onayını bekliyor.

Nvidia Çin için ürettiği H200 hızlandırıcıların üretimini durdurdu
Serhat Yıldız
07.03.2026
07.03.2026
Nvidia’nın en çok satan hızlandırıcı modellerinden biri olan H200, bir türlü şans yüzü göremedi. İlk olarak ABD’nin uyguladığı ihracat kısıtlamaları nedeniyle Çin’e satışının önü kapatıldı.

Nvidia Çin için ürettiği H200 hızlandırıcıların üretimini durdurdu

Daha sonra Washington yönetimi bazı şartlarla satışa izin verdi. Ancak bu kez de Çin tarafı devreye girdi ve kendi kurumlarına yönelik yeni kısıtlamalar getirdi. Yani ürün iki ülke arasındaki teknoloji geriliminin ortasında kaldı. Tüm bu gelişmelerin ardından Nvidia, Çin pazarı için hazırlanan H200 hızlandırıcılarının üretimini tamamen durdurma kararı aldı.

Nvidia Çin için ürettiği H200 hızlandırıcıların üretimini durdurdu

İLGİ DÜŞÜK KALDI

Kaynaklara göre Çin’deki kurumların H200 hızlandırıcılarını satın alabilmesi için hükümetten özel onay alması gerekiyor. Bu durum da doğal olarak talebi ciddi biçimde sınırladı. Sonuç olarak Nvidia Çin’de yalnızca 250 bin adet H200 siparişi alabildi. Şirket bu satış miktarını yeterli görerek üretim hattını kapatma kararı aldı. Şu anda üretilmiş olan 250 bin hızlandırıcı depolarda bekletiliyor. Bu ürünler ancak ABD’den ihracat onayı ve Çin’den ithalat izni çıktığında müşterilere gönderilebilecek.

Nvidia Çin için ürettiği H200 hızlandırıcıların üretimini durdurdu

ÜRETİM BANTLARI YENİ NESİL ÇİPLERE AYRILIYOR

H200 için ayrılmış üretim hatları ise artık başka bir projeye yönlendiriliyor. Gelen bilgilere göre Nvidia, bu kapasiteyi 3nm üretim sürecine sahip yeni nesil Vera Rubin hızlandırıcılarına ayıracak. TSMC’nin de Nvidia için ayrılan bu üretim bantlarını yeniden düzenleyerek yeni yongalar için hazırlayacağı belirtiliyor. Böylece şirket, özellikle VR200 yongalarının paketlenmesi konusunda ek üretim kapasitesi elde etmiş olacak.

