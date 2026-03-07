Nvidia Çin için ürettiği H200 hızlandırıcıların üretimini durdurdu

Nvidia’nın en çok satan hızlandırıcı modellerinden biri olan H200, bir türlü şans yüzü göremedi. İlk olarak ABD’nin uyguladığı ihracat kısıtlamaları nedeniyle Çin’e satışının önü kapatıldı.

Daha sonra Washington yönetimi bazı şartlarla satışa izin verdi. Ancak bu kez de Çin tarafı devreye girdi ve kendi kurumlarına yönelik yeni kısıtlamalar getirdi. Yani ürün iki ülke arasındaki teknoloji geriliminin ortasında kaldı. Tüm bu gelişmelerin ardından Nvidia, Çin pazarı için hazırlanan H200 hızlandırıcılarının üretimini tamamen durdurma kararı aldı.

İLGİ DÜŞÜK KALDI

Kaynaklara göre Çin’deki kurumların H200 hızlandırıcılarını satın alabilmesi için hükümetten özel onay alması gerekiyor. Bu durum da doğal olarak talebi ciddi biçimde sınırladı. Sonuç olarak Nvidia Çin’de yalnızca 250 bin adet H200 siparişi alabildi. Şirket bu satış miktarını yeterli görerek üretim hattını kapatma kararı aldı. Şu anda üretilmiş olan 250 bin hızlandırıcı depolarda bekletiliyor. Bu ürünler ancak ABD’den ihracat onayı ve Çin’den ithalat izni çıktığında müşterilere gönderilebilecek.

ÜRETİM BANTLARI YENİ NESİL ÇİPLERE AYRILIYOR

H200 için ayrılmış üretim hatları ise artık başka bir projeye yönlendiriliyor. Gelen bilgilere göre Nvidia, bu kapasiteyi 3nm üretim sürecine sahip yeni nesil Vera Rubin hızlandırıcılarına ayıracak. TSMC’nin de Nvidia için ayrılan bu üretim bantlarını yeniden düzenleyerek yeni yongalar için hazırlayacağı belirtiliyor. Böylece şirket, özellikle VR200 yongalarının paketlenmesi konusunda ek üretim kapasitesi elde etmiş olacak.