İspanya'da yaşayan bir yazılım mühendisinin binlerce robot süpürgenin kamera görüntülerine yetkisiz erişim sağlaması, akıllı ev cihazlarının güvenlik açıklarını ve kişisel verilerin korunması sorununu yeniden tartışmaya açtı. Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık'a göre internet bağlantısı, kamera ve mikrofon barındıran tüm cihazlar potansiyel güvenlik riski taşıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Robot süpürge kullananlar dikkat: Asıl tehlike 4-5 yıl sonra! Ali Murat Kırık uyardı İspanya'da bir yazılım mühendisinin binlerce robot süpürgenin kamera görüntülerine yetkisiz erişim sağlaması, akıllı ev cihazlarının güvenlik açıklarını ve kişisel verilerin korunması sorununu yeniden gündeme getirdi. İspanyol yazılım mühendisinin tersine mühendislik yöntemiyle geliştirdiği özel yazılım aracılığıyla binlerce robot süpürgenin kamera sistemine erişim sağladığı iddia edildi. Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, internet bağlantısı, kamera ve mikrofon barındıran tüm cihazların potansiyel güvenlik riski taşıdığını belirtti. Kırık, özellikle yazılım güncellemesi olmayan ve güvenlik denetimi zayıf cihazların ciddi risk oluşturduğunu, akıllı cihazların 'casus gibi' çalışabileceğini vurguladı. Yazılım mühendisinin yaklaşık 7 bin robot süpürgenin canlı kamera görüntülerine erişim sağladığı, bu durumun insanların en mahrem alanlarının bile izlenebileceği anlamına geldiği belirtildi. Prof. Dr. Kırık, önümüzdeki 4-5 yıl içinde akıllı ev sistemlerinin yaygınlaşmasıyla riskin daha da büyüyeceğini öngördü. Vatandaşlara cihaz kameralarının kullanılmadığı zamanlarda kapatılması veya devre dışı bırakılması gibi önlemler almaları tavsiye edildi.

İspanyol bir yazılım mühendisinin tersine mühendislik yöntemi kullanarak geliştirdiği özel yazılım aracılığıyla binlerce robot süpürgenin kamera sistemine erişim sağladığı iddia edildi. Mühendisin iyi niyetli bir şekilde açığı firmaya bildirdiği ve güvenlik açığının kapatıldığı belirtilirken, olay akıllı ev cihazlarının güvenliğini yeniden gündeme getirdi.

Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, son dönemde evlerde robot süpürge kullanımının hızla arttığını belirterek, özellikle yazılım güncellemesi olmayan ve güvenlik denetimi zayıf cihazların ciddi risk oluşturduğunu ifade etti.

CASUS GİBİ ÇALIŞAN SİSTEMLER MAHREMİYETİ TEHDİT EDİYOR

Kırık, "Teknoloji gelişti ve evlerde robot süpürgeler yaygınlaştı. Ancak özellikle merdiven altı üretim, yazılımı güncel olmayan ve ağ güvenliği zayıf cihazlar ciddi risk barındırıyor. Dijital ortamda zaten yüzde 100 güvenlik mümkün değilken, bu cihazlara uzaktan müdahale edilmesi ya da güvenlik açıklarının tespit edilmesiyle dışarıdan erişim sağlanabilir. Bu sadece robot süpürgeler için değil, evde kullanılan tüm akıllı cihazlar ve bebek kameraları için de geçerli" dedi.

İspanyol yazılım mühendisinin oyun konsolu kumandasıyla robot süpürgeyi kontrol etmeye çalıştığını ve tersine mühendislik yöntemi kullandığını aktaran Kırık, "Geliştirdiği yazılım aracılığıyla yaklaşık 7 bin robot süpürgenin canlı kamera görüntülerine erişim sağladı. Düşünün ki o evlerde insanlar en rahat halleriyle bulunuyor. Ev en mahrem alanımız. Bu durum, akıllı cihazların adeta bir casus gibi çalışabileceğini ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

Kırık, bir yıl önce bazı robot süpürgelerin uzaktan müdahale ile küfür ve hakaret içerikli sesler çıkardığının ortaya çıktığını hatırlatarak, bunun yazılımsal açıkların ne denli ciddi olabileceğini gösterdiğini söyledi.

"Beyaz şapkalı hacker" olarak tanımlanan iyi niyetli güvenlik araştırmacılarının açıkları firmalara bildirdiğini belirten Kırık, "Ancak ya bu kişi iyi niyetli olmasaydı? Özellikle robot süpürgeler yatak odalarında da kullanılabiliyor. Bu da insanların en özel alanlarının bile yetkisiz şekilde izlenebileceği anlamına geliyor" diye konuştu.

4-5 YIL İÇİNDE RİSK BÜYÜYECEK

Akıllı ev sistemlerinin hızla yaygınlaştığını vurgulayan Kırık, "Akıllı buzdolapları, televizyonlar, çamaşır makineleri, telefonlar tüm nesneler birbirine bağlanacak. Asıl büyük risk önümüzdeki 4-5 yıl içinde daha da büyüyecek. İçinde kamera, mikrofon, internet ve bulut sistemi olan her teknoloji dış müdahaleye açıktır" dedi.

Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Kırık, kullanılmadığı zamanlarda cihaz kameralarının kapatılması ya da devre dışı bırakılması gerektiğini belirterek, "Nasıl ki bilgisayar ve telefon kameralarını bantla kapatıyorsak, benzer önlemler düşünülmeli. Teknoloji kolaylık sağlıyor ama her zaman bir risk barındırır. Ülkelerin de bu ürünleri ithal ederken yazılım denetimlerini ve lisans kontrollerini sıkı şekilde yapması gerekir" şeklinde konuştu.

Uzmanlar, temizlik için alınan masum bir robot süpürgenin dahi siber saldırı ya da yazılım açığı nedeniyle 7/24 kayıt yapabilecek bir gözetleme cihazına dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.