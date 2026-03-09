Teknoloji devi Google'ın çatı şirketi Alphabet, CEO Sundar Pichai için üç yıllık bir maaş paketi hazırladı. Financial Times tarafından incelenen belgelere göre, yöneticiye sunulan paketin toplam değeri 692 milyon dolara ulaşıyor. Meblağın büyük bir kısmı Google'ın Waymo ve drone teslimat girişimi Wing gibi projelere bağlı performans hedeflerine dayandırılıyor.

HABERİN ÖZETİ Google CEO'su Sundar Pichai'ye devasa maaş paketi: Tam 692 milyon dolar! Google'ın çatı şirketi Alphabet'in CEO'su Sundar Pichai için hazırlanan 692 milyon dolarlık üç yıllık maaş paketi ve Google kurucularının Milyarderler Vergisi'nden kaçmak için eyalet değiştirmeleri haberin ana konularıdır. Sundar Pichai için hazırlanan üç yıllık maaş paketinin toplam değeri 692 milyon doları buluyor ve büyük kısmı performans hedeflerine bağlı. Google kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, Kaliforniya'daki Milyarderler Vergisi Yasa Tasarısı'ndan kaçınmak için Miami'de lüks malikaneler satın aldı. Larry Page, iki malikane için 173 milyon doların üzerinde harcama yaptı. Sergey Brin, 92 milyon dolara ek olarak 51 milyon dolarlık bir tesis daha aldı. Sundar Pichai, 2015'ten bu yana Google'ın piyasa değerini neredeyse yedi katına çıkardı. Pichai ve eşinin yaklaşık 500 milyon dolar değerinde hisse senedi bulunuyor ve geçen yaz sattıkları hisselerin toplam değeri 650 milyon doları aştı.

Pichai, anlaşmadaki şartları yerine getirmesi halinde dünyanın en yüksek ücretli yöneticilerinden biri ünvanını kazanacak.

KURUCULAR VERGİDEN KAÇIYOR, PİCHAİ KALİFORNİYA'DA KALIYOR

Öte taraftan Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin son dönemde Miami'de lüks malikaneler satın almıştı. Taşınma telaşının arkasında ise Kaliforniya eyaletinin gündemine gelen Milyarderler Vergisi Yasa Tasarısı yatıyor. Sadece net serveti 1 milyar doları aşan yaklaşık 200 kişiyi hedef alan tasarı, yüzde 5 oranında tek seferlik bir kesinti öngörüyor.

Yasal düzenlemeden etkilenmek istemeyen Page, yakın zamanda Florida'nın Coconut Grove bölgesindeki iki malikane için 173 milyon doların üzerinde harcama yaptı. Hemen ardındaki Sergey Brin ise daha önce ödediği 92 milyon dolara ek olarak 51 milyon dolarlık başka bir tesisle adından söz ettirdi.

PİCHAİ'NİN SERVETİ KATLANARAK BÜYÜDÜ

Şirketin tepe yöneticisi Pichai ise kamuoyunun bildiği kadarıyla Kaliforniya'da yaşamaya devam ediyor.Göreve geldiği 2015 yılından itibaren Google'ın piyasa değerini neredeyse yedi katına çıkaran yönetici, elde ettiği hisselerle milyarderler kulübündeki yerini çoktan sağlamlaştırdı.

Bloomberg'in hesaplamalarına göre, Pichai ve eşinin elinde şu an yaklaşık 500 milyon dolar değerinde hisse senedi mevcut. Çiftin geçtiğimiz yaz itibarıyla sattığı hisselerin toplam değerinin ise 650 milyon doları aştığı tahmin ediliyor.