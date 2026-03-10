Denizli'de meydana gelen 5.1'lik depremin şiddeti kameraya yansıdı!

Denizli’nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından akşam yaşanan artçı sarsıntılar, vatandaşları korkutmuştu. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı Denizli başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Dün meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem ve akşam meydana gelen artçı depremler ise Buldan ilçe merkezinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.