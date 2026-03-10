Emekli maaşları ve emekli bayram ikramiyesi 2026 birlikte mi yatacak? Mart ayı 4A,4B, 4C emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödeme takvimi

Özellikle bazı emeklilerin maaş ödeme günlerinin, bayrama denk gelmesi sebebiyle maaşların erken alıp alınmayacağı tartışma konusu oldu. Dini bayramlar, resmi tatil olduğundan bankalar ve kamu kurumları kapalı olacak. Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri, bayram öncesinde hesaplara yatırılıyor. Diyanet tarafından açıklanan takvime göre Ramazan Bayramı bu yıl 20 Mart tarihinde başlıyor. Daha önceki yıllarda bayram öncesinde emekli maaşlarının öne çekiliyor olması sebebiyle gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çevrildi. Emekliler, Mart ayında maaşlarının yanı sıra bayram ikramiyesinden de yararlanacak. Ülkemizde dini ve milli öneme sahip günler, resmi tatil olduğundan bayram boyunca bankalar kapalı olacak. Kamu kurumlarında memur olarak görev yapanların maaşları, her ayın 15’inden itibaren yatırıldığı için bayrama maaşlar yetişecek. Peki Emekli maaşları bayramdan önce mi yatacak? SSK ve Bağ-Kur emekli ikramiyesi ödeme takvimi açıklandı mı? İşte, emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri ödemelerinde son durum…

2026 EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

4C Emekli Sandığı maaşları, Mart ayının ilk haftasında ödenmeye başlandı. 4A SSK ve 4B Bağ-Kur maaşları için gözler ödeme takvimine çevrildi. Normal şartlarda tahsis numarasına göre SSK emeklileri aylıklarını 17’si ve 26’sı arasında alıyor. Bağ-kurluların maaşları ise 25 ve 28’i arasında ödeniyor.

Ramazan Bayramı bu yıl 20 Mart’ta başlayacak ve bayram tatili 3 gün sürecek. Tahsis numarasına göre emekli maaşları farklı günlerde ödenecek. Daha önceki takvim göz önünde bulundurulduğunda SSK emeklilerinde tahsis numarasının sonu 9,7 ve 5 olanların maaşları bayram öncesinde hesaplara yatırılacak.

Tahsis numarasının sonu 3,1 8,6,4,2 ve 0 olanlar ise bayram sonrasına kalacak. Bayramda kamu kurumları ve bankalar kapalı olmasına rağmen emekli maaşları yatırılacak.

Bağ-kur emeklileri için ise normal şartlarda ödemeler 25 Mart’ta başlayacak ve 28 Mart’a kadar tamamlanacak.

Emekli maaşlarının öne çekilmesine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Maaş ödeme takvimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenleniyor. Bayram öncesinde tüm emeklilerin aylık ödemelerin hesaplara geçmesi bekleniyor.



EMEKLİ MAAŞLARI VE EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ BİRLİKTE Mİ YATACAK?

Emekli bayram ikramiyeleri, her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emekli hesaplarına yatırılıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, bayram ikramiyelerini maaş alınan bankalar aracılığıyla aldığından ek olarak bir başvuru veya işlem yapmasına gerek bulunmuyor. Daha önceki yıllarda emekli bayram ikramiyeleri, bayram başlangıcından önce hesaplara yatırılmıştı.

Bu yılda yapılan çalışma doğrultusunda bayram ikramiyeleri ödemeleri 20 Mart tarihinden önce yatırılacak. Maaş ödemelerinin öne çekilmesi durumunda emeklilerin ikramiye ile beraber yatırılması söz konusu olacak. Ancak henüz SGK tarafından bayram ikramiyesi ödeme günleri duyurulmadı. Emeklilere ikramiyeler, tahsis numarasına göre maaşlarda olduğu gibi farklı günlerde yapılacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2026 ZAMLANACAK MI, NE KADAR?

Emekli bayram ikramiyesi, geçtiğimiz yıl %33 seviyesinde artış göstererek 4 bin lira seviyesine yükseltilmişti. Bu yıl bayram ikramiyesine yönelik herhangi bir yasal düzenleme çalışması yapılmadı.

Bayram ikramiyesiyle ilgili beklenen açıklama AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’den geldi. Bütçe dengesine vurgu yapan Güler, torba yasa çalışmasında ikramiye artışının yer almadığına dikkat çekerek “ . SGK bütçesine 4'er bin lira için 150 milyar TL'lik kaynak ayırdık. İlerleyen zamanda ne olur bilemiyoruz ancak bütçe dengeleri açısından OVP kapsamında emekli aylığı artışlarında da kaynak üretmede zorlandık" ifadelerini kullandı.