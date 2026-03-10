Menü Kapat
Dünya
ABD'de çarpıcı İran anketi: Donald Trump kendi ülkesinde kan kaybediyor

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları devam ederken Başkan Donald Trump kendi ülkesinde kan kaybediyor. ABD'de yapılan bir ankete göre, halkın yüzde 74'ü İran'a kara birlikleri gönderilmesine karşı.

ABD'de İran'a yönelik saldırıların gerekliliğine dair tartışmalar sürerken Quinnipiac Üniversitesi tarafından yapılan bir anket dikkat çekti. Ankete göre, ABD'li seçmenlerin yüzde 74'ü İran'a karşı kara birlikleri gönderilmesine karşı çıkıyor.

ABD'de çarpıcı İran anketi: Donald Trump kendi ülkesinde kan kaybediyor

Quinnipiac Üniversitesi anketine göre, ABD seçmenlerinin büyük çoğunluğu İran'a yönelik askeri operasyonlara karşı çıkarken, Trump yönetiminin ekonomi ve dış politika yönetimini de olumsuz değerlendiriyor.
ABD'li seçmenlerin yüzde 74'ü İran'a karşı kara birlikleri gönderilmesine karşı çıkıyor.
Yüzde 62'lik bir kesim, İran'a saldırıların gerekçesinin net sunulmadığını düşünüyor ve yüzde 59'u Başkan Trump'ın Kongre onayı alması gerektiğini belirtiyor.
Seçmenlerin yüzde 57'si Trump'ın görevini yürütme şeklini onaylamıyor ve İran politikasını eleştirenlerin oranı da yüzde 57.
Yüzde 74'lük bir kesim, çatışmaların enerji fiyatlarını artıracağı konusunda kaygılı.
Katılımcıların yüzde 44'ü ABD'nin İsrail'e aşırı destek verdiği görüşünde.
Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun görevini yürütme şeklini yüzde 47'si onaylamazken, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in performansını yüzde 52'si beğenmiyor.
ABD'de çarpıcı İran anketi: Donald Trump kendi ülkesinde kan kaybediyor

KONGRE ONAYI ALMALI!

KONGRE ONAYI ALMALI!

Katılımcıların yüzde 62'si İran'a saldırıların gerekçesinin net şekilde sunulmadığını düşünüyor, ayrıca yüzde 59'u Başkan Donald Trump'ın Kongre onayı alması gerektiğini belirtiyor.

ABD'de çarpıcı İran anketi: Donald Trump kendi ülkesinde kan kaybediyor

EKONOMİ YÖNETİMİ SEÇMENLERCE OLUMSUZ

Seçmenlerin yüzde 57'si Trump'ın görevini yürütme şeklini onaylamazken, İran politikasını eleştiren kesimin oranı da yüzde 57'yi buldu. ve ekonomi yönetimi de seçmenlerce olumsuz değerlendirildi.

ABD'de çarpıcı İran anketi: Donald Trump kendi ülkesinde kan kaybediyor

HALK ENERJİ FİYATLARINDAN ENDİŞELİ

ABD'lilerin yüzde 32'si saldırıların birkaç ay, yüzde 13'ü yaklaşık 1 yıl, yüzde 26'sı da 1 yıldan uzun sürebileceğini düşünüyor. Ayrıca, seçmenlerin yüzde 74'ü çatışmaların enerji fiyatlarını artıracağı konusunda kaygılı.

ABD'de çarpıcı İran anketi: Donald Trump kendi ülkesinde kan kaybediyor

BAKANLAR DA TEHLİKEDE

BAKANLAR DA TEHLİKEDE

ABD-İsrail ilişkisi konusunda ise katılımcıların yüzde 44'ü ABD'nin İsrail'e aşırı destek verdiği görüşünde.

Öte yandan katılımcıların yüzde 47'si Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun görevini yürütme şeklini onaylamazken, yüzde 52'si de Savunma Bakanı Pete Hegseth'in performansını beğenmiyor.

ABD'de çarpıcı İran anketi: Donald Trump kendi ülkesinde kan kaybediyor

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD'de çarpıcı İran anketi: Donald Trump kendi ülkesinde kan kaybediyor

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

ABD'de çarpıcı İran anketi: Donald Trump kendi ülkesinde kan kaybediyor

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

#enerji fiyatları
#Dış Politika
#Trump Yönetimi
#Abd-İran İlişkileri
#Anket Sonuçları
#Dünya
