Bakan Uraloğlu rakamlarla açıkladı! İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 5 Mart 2026 tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu paylaştı ve önemli bir değerlendirmede bulundu.

TÜRKİYE AVRUPA ÜLKELERİ GERİDE BIRAKTI

23 Şubat-1 Mart 2026 dönemini kapsayan raporda; Türkiye'nin günlük ortalama 2 bin 442 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6. sırada yer aldığını aktaran Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin Hollanda, İsviçre, Polonya ve Norveç gibi ülkeleri geride bıraktığını dile getirdi.

AVRUPA'DAKİ EN YOĞUN HAVALİMANI

İstanbul Havalimanı'nın da günlük ortalama bin 303 uçuş ile bir kez daha Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğunu aktaran Bakan Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı, Amsterdam, Londra Heathrow, Paris Charles de Gaulle ve Madrid Barajas havalimanlarını geride bıraktı" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL HAVALİMANI DÜNYA GENELİNDE 12. SIRADA

Küresel ölçekli 25 Havalimanı içerisinde 26 Ocak-1 Şubat 2025 tarihleri arasında günlük ortalama 672 uçak kalkışının gerçekleştiği belirten Bakan Ulraoğlu, İstanbul Havalimanı'nın dünya genelinde de 12. sırada yer aldığını aktardı.